La Soirée blanche d'Arcachon attire des milliers de convives habillés en blanc

La onzième édition de la Soirée blanche d'Arcachon a débuté vendredi 12 juin sous un soleil radieux sur la plage Pereire, avec des milliers de participants de tous âges et horizons, tous vêtus de blanc. Cet événement est devenu incontournable et attire chaque année près de 10 000 personnes. Les convives sont venus de tous horizons, mais tous sont vêtus de blanc pour respecter le dress code. La soirée est l'occasion de profiter du coucher de soleil et de l'ambiance festive.

La onzième édition de la Soirée blanche d' Arcachon a débuté vendredi 12 juin sous un soleil radieux sur la plage Pereire, avec des milliers de participants de tous âges et horizons, tous vêtus de blanc.

Contrairement à l'édition précédente marquée par la menace d'orages, cette année le temps est clément et la seule préoccupation est de trouver une place pour se garer. Chaque année, près de 10 000 personnes sont attendues sur la plage Pereire pour cet événement devenu incontournable. Alysson et Clara, deux jeunes femmes de Bordeaux, ont fait une heure de route pour être tout en blanc pour l'occasion. Elles sont émerveillées par l'ambiance détendue et luxueuse de la soirée.

Certains sont arrivés tôt pour être sûrs de trouver une place à table, car 3 000 couverts sont possibles. La Teste-de-Buch organise également une soirée blanche le 26 juin, avec une jauge limitée à 4 500 personnes pour préserver le site. Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux habitants de la région. Les convives sont venus de tous horizons, mais tous sont vêtus de blanc.

Pascale et Patrick, un couple de la soixantaine, ont passé la journée à Arcachon et sont revenus pour participer à la soirée. Le dress code est strict, mais certains ont trouvé des astuces pour respecter la règle, comme un sexagénaire qui a acheté deux t-shirts blancs pour en faire une jupe. Les jeunes sont venus pour danser et s'amuser, même s'ils n'ont rien à manger ou à boire.

Ils ont compris l'essentiel, comme Alysson : l'important est de profiter du moment et de la beauté du coucher de soleil





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