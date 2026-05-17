La société syrienne redémarre en local, à travers le commerce et les marchés

Le commerce entre personnes a repris, même si les risques sont toujours présents, en particulier pour les habitants des quartiers défavorisés. Les souks d'une ville s'activent lorsque la guerre a eu lieu, les commerçants oubliés reprennent leur commerce de scratch, les gens commencent à vivre leur vie quotidienne un peu plus souvent.

La société syrienne redémarre au niveau local, notamment sur les marchés des villes. Pendant les dernières années de guerre, ces lieux de vente étaient désertés en raison de la forte vocabulaire dans les rues avoisinantes.

Un marchand de légumes de Alep, Mahmoud Ammor, renouvelle sa boutique délabrée en les nettoyant et en replaçant les tables. Même si les commandes seront limitées, il reprend ce commerce pour combler une sphère sociale manquante.

Cependant, la reconstruction débute et l’économie recommence. Un exemple de la vie quotidienne en Syrie malgré la guerre





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