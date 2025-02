La SNCF remporte l'appel d'offres pour les lignes Intercités Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon

L'État français a annoncé la retenue de la SNCF pour l'exploitation des lignes de trains d'aménagement du territoire (TET) Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Cette première ouverture à la concurrence a suscité des débats sur l'égalité des chances pour les nouveaux entrants, comme Le Train et la Renfe.

Le 28 janvier dernier, l'État français a annoncé le résultat d'un appel d'offres très attendu : l'ouverture à la concurrence des lignes de « trains d'exploitation du territoire » (TET), également connus sous le nom de trains Intercités. Pour ces lignes Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon, la SNCF , l'opérateur historique, a été retenue face à la Renfe , l'opérateur espagnol, et à une nouvelle entreprise, Le Train , qui ambitionne d'exploiter des lignes à grande vitesse dans le Grand Ouest.

Cette première expérience d'ouverture à la concurrence suscite de nombreuses questions. Tous les candidats partent-ils à armes égales ? Les nouveaux entrants ont-ils une véritable chance de s'implanter ? Le président de la Fnaut (Fédération nationale des associations d'usagers des transports), François Delétraz, souligne que l'État, étant l'autorité organisatrice de ces lignes financées par les contribuables, est plus prudent en confiant la gestion à une nouvelle entreprise inconnue. Malgré ses imperfections, la SNCF reste une entreprise compétente, capable de faire fonctionner les trains et disposant d'une expertise importante en matière de maintenance. La Renfe, quant à elle, est réputée pour son savoir-faire sur les grandes distances en Espagne, mais rencontre des difficultés en France en raison de la complexité de la réglementation française. La France étant plus stricte en matière de sécurité que l'Espagne, la Renfe éprouve des difficultés à s'adapter à ce cadre réglementaire. Le Train, de son côté, aurait souffert de son manque d'expérience. François Delétraz estime que le gouvernement n'a pas osé confier ces lignes à une compagnie qui n'a jamais fait rouler un train. Néanmoins, il reconnaît que cet appel d'offres a poussé la SNCF à revoir sa copie et à proposer une feuille de route de meilleure qualité, avec davantage de trains, de capacité, de régularité et d'autres améliorations. Ce premier résultat ne préjuge en rien des futurs appels d'offres. Les prochaines lignes du TET concernées par la concurrence seront le Paris-Clermont-Ferrand et le Paris-Limoges-Toulouse. Alain Getraud, président et fondateur de Le Train, déclare être « déçu, forcément, car on y croyait » mais « pas complètement surpris ». Il souligne que Le Train proposait une « véritable rupture avec ce qui existait », grâce à une augmentation de l'offre, un service amélioré avec restauration, connectivité et relations clients plus attentives. Sans oublier les fondamentaux : la fiabilité, la propreté et la sécurité. En outre, Le Train proposait un prix d'au moins 20 % inférieur. Face à cet échec, Alain Getraud avance que la SNCF a probablement abaissé fortement sa contribution financière à l'État pour l'emporter, ce qui soulève des interrogations sur la transparence du processus. Il souligne qu'il est crucial que le cadre de ces appels d'offres permette à tous les candidats de faire les meilleures offres possibles et d'éviter toute asymétrie de concurrence entre l'opérateur historique et les nouveaux entrants. Alain Getraud reconnaît que la SNCF a un avantage de poids grâce à son historique et son contrôle total du système ferroviaire, contrairement aux nouveaux entrants qui n'ont qu'une vision externe du système. Il souligne néanmoins que « c'est un challenge, mais c'est jouable » et que Le Train répondra à d'autres appels d'offres où il pourra apporter une réelle amélioration des services. En France, l'ouverture à la concurrence s'applique à trois types de trains : les trains d'aménagement du territoire (TET), les trains régionaux et les trains du Service librement organisé (SLO). Les trains régionaux sont exploités par un prestataire choisi par la région, tandis que les trains du SLO, qui ne sont pas subventionnés, peuvent être exploités par n'importe qui ayant obtenu l'agrément de sécurité. La première ligne régionale exploitée par un concurrent de la SNCF sera la ligne Nice-Marseille





