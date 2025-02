La SNCF ouvre la billetterie pour la deuxième partie du printemps

La SNCF a ouvert la billetterie pour les voyages en train TGV Inoui et Intercités entre le 13 mai et le 12 juin. Plusieurs jours fériés sont inclus dans cette période. Les billets pour les voyages entre le 13 juin et le 4 juillet seront disponibles dès le 13 février. Les destinations Ouigo Grande Vitesse sont déjà ouvertes à la réservation jusqu'au 4 juillet.

La SNCF a ouvert la billetterie pour la deuxième partie du printemps ce mercredi matin. Depuis 6 heures, il est possible de réserver des billets de train TGV Inoui et Intercités pour tous les voyages entre le 13 mai et le 12 juin inclus. Cette période comprend plusieurs jours fériés, notamment le jeudi de l'Ascension, le 29 mai, et le lundi de Pentecôte, le 9 juin. Dès ce jeudi 13 février, les ventes s'ouvriront pour les TGV Inoui et Intercités circulant entre le 13 juin et le 4 juillet.

Par ailleurs, toutes les destinations Ouigo Grande Vitesse sont déjà disponibles à la réservation jusqu'au 4 juillet, avec plus de 60 destinations accessibles à partir de 16 euros. Concernant les trajets internationaux, les billets sont disponibles selon un calendrier spécifique : jusqu'au 4 juillet pour les TGV Inoui vers l'Espagne et l'Italie, jusqu'au 27 juin pour les TGV Lyria, et jusqu'à six mois à l'avance pour les liaisons vers l'Allemagne en TGV Inoui et ICE





