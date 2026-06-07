La Slow Fashion Week se poursuit à Marseille : retrouvez les ateliers, expos et défilés de ce lundi 8 juin

La Slow Fashion Week se poursuit à Marseille ce lundi 8 juin 2026. La journée débutera à 10h avec un atelier de tissage papier animé par Manon Garcia del Barrio au Pop-up Atelier Regain. La créatrice proposera aux participants de fabriquer leurs propres outils et d'expérimenter le tissage à partir de matériaux du quotidien, dans une démarche de transmission des savoir-faire textiles. À partir de 15h, la marque de bijoux MERMERE investira le Sporting Club de Corniche avec une exposition consacrée à sa nouvelle ligne en or 18 carats. Une série de photographies mettra en lumière les gestes, les matières et le savoir-faire artisanal local qui accompagnent la création de ces pièces. À 17h, l'Atelier Rafale dans le 6ème arrondissement accueillera le vernissage de

La Slow Fashion Week se poursuit à Marseille ce lundi 8 juin 2026. La journée débutera à 10h avec un atelier de tissage papier animé par Manon Garcia del Barrio au Pop-up Atelier Regain.

La créatrice proposera aux participants de fabriquer leurs propres outils et d'expérimenter le tissage à partir de matériaux du quotidien, dans une démarche de transmission des savoir-faire textiles. À partir de 15h, la marque de bijoux MERMERE investira le Sporting Club de Corniche avec une exposition consacrée à sa nouvelle ligne en or 18 carats. Une série de photographies mettra en lumière les gestes, les matières et le savoir-faire artisanal local qui accompagnent la création de ces pièces.

À 17h, l'Atelier Rafale dans le 6ème arrondissement accueillera le vernissage d





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