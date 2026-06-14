La Slow Fashion Week de Marseille séduit un public de plus en plus curieux et concerné

La Slow Fashion Week de Marseille s'est terminée en beauté ce samedi 13 juin, avec un défilé très attendu sur l'esplanade de la Major. L'événement a confirmé son ancrage dans le paysage marseillais et a séduit un public toujours plus curieux et concerné par la mode durable. Les créations ont été réalisées à partir de vêtements de récupération, de chutes de tissus et de matières diverses réemployées, dans un esprit de mode consciente, locale et tournée vers l'avenir.

Plus de 2 000 spectateurs ont assisté à la clôture en beauté de la Slow Fashion Week à Marseille , qui s'est tenue sur l'esplanade de la Major.

L'événement, organisé par l'école de mode alternative et engagée Studio Lausié, a confirmé son ancrage dans le paysage marseillais. Le public a été séduit par les marques locales et les lieux, et a exprimé son bonheur de découvrir ces créations. La manifestation a investi l'esplanade de la Major dans une ambiance festive, avec la présence de plusieurs figures locales de la mode.

Les créations ont été réalisées à partir de vêtements de récupération, de chutes de tissus et de matières diverses réemployées, dans un esprit de mode consciente, locale et tournée vers l'avenir





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