La situation des cheminots à la SNCF est extrêmement grave

Les cheminots de la SNCF sont en colère contre les réorganisations, les déstructurations et la diminution des moyens. La situation sociale et sanitaire est de plus en plus préoccupante. Les organisations syndicales demandent des mesures d'urgence pour régler la situation.

juin, avec un mouvement unitaire. Quel a été le déclencheur de cette situation extrêmement grave ? Romain Pitelet : Nous observons une dégradation de plus en plus visible de la situation sociale et sanitaire de l'ensemble des cheminots à la SNCF .

Depuis plusieurs années, ils subissent des réorganisations importantes, des déstructurations des collectifs de travail, une diminution de plus en plus forte des moyens. Cela amène à des tensions, auxquelles s'ajoute le désengagement de l'État sur la question du ferroviaire. Et il y a la question de l'ouverture à la concurrence, de la filialisation, du transfert de personnels, qui sont des épreuves pour les salariés. Cela amène à un climat de souffrance extrêmement fort, qui dure depuis plusieurs mois.

Au fil des combats locaux, des mobilisations de proximité, que ce soit pour défendre une gare, une ligne, des emplois, des conditions de travail, petit à petit, il y a une colère qui monte de plus en plus, partagée par l'ensemble des organisations syndicales qui, depuis des mois, interpellent la direction de la SNCF. À cette heure, le peu de réponses apportées ne suffisent pas à régler la situation. Nous sommes dans un état d'urgence sanitaire extrêmement préoccupant. R.P.

: Cela s'exprime de la manière la plus dramatique. Le sujet des suicides a fait la Une de l'actualité, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La situation est grave aussi bien chez les employés, les ouvriers, les agents de maîtrise, que chez les cadres, y compris supérieurs. Nous ne nous retrouvons plus dans la politique menée dans l'entreprise SNCF et, plus globalement, dans l'ensemble des entreprises de la branche ferroviaire.

Les statistiques internes montrent une hausse des arrêts de travail, une hausse des risques psychosociaux, une augmentation des burn-out... De nombreux cheminots, y compris de l'encadrement, viennent nous voir et font état de situations totalement folles dans leur quotidien, ils font et défont leur travail en permanence, ou sont placardisés... Nous sommes dans une situation qui rappelle les processus qui ont eu lieu dans d'autres entreprises, qui ont amené à des drames. Nous ne voulons pas en arriver là.

Nous avons alerté à de multiples reprises la direction de la SNCF sur des mesures d'urgence, avec un moratoire sur l'ensemble de ces réorganisations, l'arrêt de la concurrence. Et il y a la question salariale, exacerbée par le retard de paiement du travail des cheminots depuis plusieurs années, pas à la hauteur de la reconnaissance de leurs qualifications. R.P.

: La plupart du temps, il s'agit d'accroître la productivité non pas pour améliorer le service - on voit le service public se dégrader - mais pour une raison simple : la SNCF se met en disposition pour pouvoir répondre à des appels d'offres. Donc il faut saucissonner, étanchéifier un certain nombre de sujets de production et pressurer les cheminots pour qu'il y ait des bénéfices sortis.

Le système libéral amène jusqu'à tenter de sacrifier un certain nombre de sujets de sécurité, un élément fondamental du métier de cheminot. R.P. : Cela peut-être des sujets réglementaires : essayer de rogner des repos, allonger de manière forcée le temps de travail, rogner sur la question de la formation professionnelle. Nous embauchons beaucoup à la SNCF, mais conduire des trains, entretenir des voies, faire un poste d'aiguillage, être sur les quais demande une connaissance très fine du milieu ferroviaire.

C'est un milieu dangereux et donc il faut une formation extrêmement solide. Les signes envoyés vont en permanence vers un rabougrissement de cette formation, pour des questions de coûts. On le voit dans toutes les entreprises du ferroviaire, avec des tentatives de formations de conducteurs en cinq mois, alors que notre critère, ce sont des formations de douze mois. C'est extrêmement dangereux pour la cohérence de l'ensemble du système.

R.P. : Il y a le sujet de la gabegie financière. Le comité central d'entreprise a diligenté une expertise sur les surcoûts de la concurrence. Ce document a bousculé le gouvernement et les directions d'entreprises parce qu'il montre un système absurde de mise en concurrence dans un système qui doit être intégré.

Oui, la concurrence coûte plus cher que de maintenir une entreprise publique intégrée. Le deuxième aspect, c'est sur la qualité du service : en rabougrissant les moyens, on ferme une gare, des dessertes, on met en danger des lignes qui pourraient faire circuler des trains. Dans le centre de la France, autour de Limoges, les associations d'usagers, avec la CGT cheminots, font de multiples initiatives parce que, bientôt, il n'y aura plus de train dans le Limousin.

Et il y a le quotidien, le prix du billet qui s'envole parce qu'il faut que la machine à cash fonctionne à plein, que ce soit à la SNCF ou pour les autres entreprises. On pressure les cheminots sur les droits, on pressure les autres usagers en baissant du service : c'est ça la réalité de la concurrence





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