La situation au Moyen-Orient reste marquée par une forte instabilité. Malgré des tentatives de cessez-le-feu entre Israël et le Liban, le Hezbollah a rejeté les derniers accords proposés et les affrontements se poursuivent. En parallèle, les tensions entre l'Iran, Israël et les Etats-Unis restent élevées, même si des discussions diplomatiques semblent se poursuivre en coulisses.

La situation au Moyen-Orient reste marquée par une forte instabilité. Malgré des tentatives de cessez-le-feu entre Israël et le Liban , le Hezbollah a rejeté les derniers accords proposés et les affrontements se poursuivent.

En parallèle, les tensions entre l'Iran, Israël et les Etats-Unis restent élevées, même si des discussions diplomatiques semblent se poursuivre en coulisses. L'ensemble de la région reste suspendu à l'éventualité d'une désescalade qui, pour l'instant, peine à se concrétiser. La Chambre des représentants a adopté, mercredi, une résolution demandant la fin de l'engagement militaire des Etats-Unis contre l'Iran.

Ce vote reflète les interrogations croissantes d'une partie de la classe politique américaine sur le coût humain, militaire et financier de la guerre et accroît la pression sur l'administration Trump. Téhéran affiche sa confiance et refuse tout signe de recul.

Dans un message diffusé ce jeudi, le guide suprême Mojtaba Khamenei a affirmé que les Etats-Unis et Israël avaient subi un 'revers cuisant' et a appelé les Iraniens à rester mobilisés face à ce qu'il décrit comme une campagne de déstabilisation occidentale. Après l'annonce d'un cessez-le-feu conditionnel entre Israël et le Liban, l'aviation israélienne a mené de nouvelles frappes dans le sud du pays. Selon les autorités libanaises, ces bombardements ont fait au moins huit morts et quinze blessés.

Le Hezbollah rejette l'accord proposé, exige un retrait total des forces israéliennes et menace de poursuivre les combats. Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a condamné l'attaque et appelé au respect du cessez-le-feu du 16 avril ainsi qu'à l'identification des responsables. L'armée israélienne attribue le tir au Hezbollah, une accusation qui n'a pas été confirmée de manière indépendante.

Huit personnes ont été tuées et huit autres blessées jeudi dans des frappes israéliennes au Liban, malgré l'annonce la veille d'un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Les bombardements ont visé l'est du pays et le sud près de Tyr. Parallèlement, plusieurs frappes de drones israéliens ont été signalées dans le sud du Liban, alors que l'accord reste conditionné à un arrêt complet des tirs du Hezbollah. Parmi les blessés figurent trois enfants et trois femmes.

Dans un message lu jeudi à Téhéran lors des commémorations du 37e anniversaire de la mort de Rouhollah Khomeini, Mojtaba Khamenei a accusé les adversaires de l'Iran de chercher à affaiblir le pays en alimentant la peur, le doute, la méfiance et les divisions au sein de la société. Il a également affirmé que ces tentatives avaient échoué, évoquant un 'revers cuisant sur le champ de bataille' subi par l'ennemi.

Face à ce qu'il a qualifié de 'complot', il a appelé les Iraniens à préserver l'unité nationale, à renforcer la confiance mutuelle et à faire preuve de vigilance face à la propagande hostile. Selon lui, la cohésion du pays demeure la meilleure réponse aux pressions extérieures





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