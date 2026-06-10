La Sirène à barbe, cabaret pionnier, célèbre cinq ans de succès et d'inclusion à Dieppe

Le cabaret drag-queen La Sirène à barbe, fondé à Dieppe par Nicolas Bellenchombre (Diva Beluga), fête ses cinq ans. Malgré des débuts difficiles après la pandémie, ce lieu unique en Normandie est devenu une référence culturelle qui rayonne en France et à l'étranger, grâce à ses spectacles inclusifs mêlant burlesque, cirque et chanson. Un spectacle spécial est programmé pour l'anniversaire.

La Sirène à barbe, unique cabaret drag -queen de Normandie et l'un des premiers en France, célèbre ses cinq ans d'existence à Dieppe . Fondé par Nicolas Bellenchombre , alias Diva Beluga, ce lieu de spectacle a su transformer une idée ambitieuse en une curiosité culturelle majeure qui rayonne bien au-delà des frontières régionales.

Malgré un contexte post-pandémie difficile et des difficultés financières initiales, la persévérance de son créateur a permis de forger une identité forte, basée sur l'inclusion et le mélange des genres. Aujourd'hui, le cabaret accueille une quinzaine d'artistes et propose desNuméros burlesques, politiquement incorrects, mais toujours porteurs d'un message d'acceptation.

Les spectacles, qui mêlent chanson, numéros de cirque et performances drag, parlent des corps, des joies et des souffrances de chacun, dans un esprit de mixité sociale où tous sont les bienvenus. Le succès est tel que la compagnie effectue désormais des tournées en France et se produit même à Londres, près de Piccadilly Circus. Un projet de second cabaret à Paris est même dans les tuyaux.

Pour célébrer ses cinq ans, un spectacle inédit est prévu les 12 et 13 juin. L'aventure de La Sirène à barbe illustre comment un lieu peut abattre les préjugés et rassembler les gens autour d'émotions partagées, comme en témoigne l'histoire personnelle de Nicolas Bellenchombre, qui a surmonté une homophobie violente et vu d'anciens bourreaux lui présenter des excuses





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