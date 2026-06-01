La sève de bouleau, une boisson sans intérêt pour la santé

La sève de bouleau est une boisson qui a fleuri en 2026 dans les magasins bio et pharmacies, mais aucune étude scientifique sérieuse ne prouve que ses bienfaits soient réels.

Une internaute s'interroge sur les bienfaits de la sève de bouleau pour la santé . La diététicienne Adélaïde d'Aboville lui a répondu lors d'un tchat. La sève de bouleau est un liquide légèrement sucré, récolté au printemps directement sur le bouleau blanc.

Cette boisson a fleuri en 2026 dans les magasins bio et pharmacies, parée de nombreuses vertus. Mais aucune étude scientifique sérieuse ne prouve que ces bienfaits soient réels. En réalité, cette boisson est composée principalement d'eau et contient des métaux lourds tels que du plomb, du nickel et duBeaucoup d'articles vantent les mérites d'une cure au printemps de trois semaines à boire de la sève de bouleau chaque jour.

Mais aucune étude scientifique sérieuse ne prouve qu'une telle habitude changera quoi que ce soit à votre poids, forme, peau ou digestion. S'hydrater, c'est essentiel, mais vous pouvez très bien boire de l'eau plate ou gazeuse. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une lutte contre le stress et un sommeil réparateur sont un meilleur pari pour rester en bonne santé le plus longtemps possible





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