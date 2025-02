La série revient avec un format renouvelé et des thèmes plus profonds

Après 82 épisodes, la série fait son grand retour avec des épisodes de 30 minutes et une voix off qui sait se taire. Le personnage principal traverse une période difficile et apprend à se poser les bonnes questions. L'écriture devient un outil d'introspection pour le créateur, Kyan Khojandi. La série explore des thèmes sensibles comme le deuil, la santé mentale et les traumatismes de l'enfance.

Après 82 épisodes et plusieurs changements de format, la série fait son grand retour. La plateforme de diffusion a évolué, ainsi que le format lui-même. Adieu aux courts épisodes, place à des épisodes de 30 minutes, mais avec toujours cette voix off qui, cette fois-ci, sait se taire pour laisser l'histoire respirer. « Nous avons décidé de laisser l'histoire se raconter d'elle-même », nous indique son créateur, rencontré avant la sortie de cette nouvelle saison.

Le créateur nous emmène à la rencontre de son héros qui sort d'une rupture amoureuse douloureuse et inattendue. Alors que tout le monde autour de lui semble être dans une phase idyllique de sa vie, Baptiste, son ancien colocataire, s'épanouit dans son rôle de père, Marla, son ex-copine, vit dans un trouple et son frère, heureux et marié à l'homme de sa vie, semble avoir trouvé la sérénité. Pourquoi notre héros, lui, est-il toujours seul ? C'est le début d'un long processus d'introspection. Au fil des épisodes, le jeune quadra se met à se poser les bonnes questions et affronte les nouveaux défis de la vie comme un jeu vidéo, avançant d'un niveau à l'autre avec joie. C'est un peu comme s'il traversait une thérapie à travers les épreuves qu'il rencontre. Kyan Khojandi, lui-même, a découvert la puissance de l'écriture pour gérer ses propres épreuves. « Il y a des moments où je ne parle pas du tout. Il y a beaucoup de silences. C'est très lacanien. Parfois, même un jeu d'ego s'installe : 'non, je ne dirai rien'. L'écriture lui permet d'aller mieux. « Bref, j'ai fait une dépression. C'est fou, parce qu'à cette époque j'avais tellement l'impression d'être isolé. Me dire qu'il y avait plein de gens comme moi m'a permis de m'accepter un peu plus. Parler de quelque chose entame un processus de digestion. C'est comme si on avait un truc dans le bide, et qu'on le régurgitait pour le mâcher, parce qu'on n'arrivait pas à le digérer. Cette fois, on le mâche en parlant. Et bizarrement, on arrive à le ravaler derrière. » L'humoriste adopte un ton plus sérieux : « Le deuil, la santé mentale, le rapport aux autres... Des sujets sensibles abordés avec intelligence (et des effets spéciaux) par la série, comme le combat contre le cancer de son père disparu ou les traumatismes de l'enfance. Ils sont la plupart du temps hérités de sa propre expérience, ou celle de son ami Navo, qu'ils ont mis plus de dix ans à récolter. C'est un sujet intéressant d'être ami par nostalgie. Ça revient à se dire que la nostalgie tient toute la relation. C'est important de se demander où on en est dans nos amitiés. Je ne suis pas Michel La-clé-de-la-réussite, ni Michel La-clé-du-bonheur. En revanche, il y a un truc que j'ai compris. C'est la force de l'entourage. » Le créateur délaisse le point de vue nombriliste de son héros pour faire un peu de place aux autres personnages, notamment des anciens, un psy rencontré dans un bar (Alexandre Astier) et une petite nouvelle aussi remontée qu'attachante, sa coloc Billie (Laura Felpin). « Avoir un bon entourage, c'est le meilleur moyen de se réveiller le matin et de ne pas avoir trop de souci ni d'envie de ruminer. C'est partir dans une direction et en ignorer une autre. Et donc, admettre que cette temporalité n'existera peut-être pas ou plus jamais. Pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Et c'est aussi une partie de moi





LeHuffPost / 🏆 55. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Série Comedie Kyan Khojandi Nouvelles Psychologie Thèmes Sensibles Entourage Amitiés

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kyan Khojandi revient avec une nouvelle saison de sa série, surprise sur Disney+Après plus de dix ans, Kyan Khojandi reprend son rôle dans la série qui a fait le succès des trentenaires en galère. Ce retour promet de nouvelles aventures avec des retrouvailles plus que surprises pour les fans. La nouvelle saison sera disponible sur Disney+ avec une formule renouvelée.

Lire la suite »

'Bref', la série culte de Kyan Khojandi renaît en février sur Disney+Surprise, 'Bref' revient ! Phénomène du début des années 2010 sur Canal+, la série qui a révélé Kyan Khojandi reprend du service le 14 février sur Disney+, changeant non seulement de crémerie mais aussi de format pour une saison 2 plus longue et ambitieuse. Près de 13 ans après la fin de l...

Lire la suite »

« Bref » saison 2 et Kyan Khojandi arrivent bientôt sur Disney+, et voici la bande-annonce évènementBaptisée « bref.2 », la suite de la série culte de Kyan Khojandi revient avec le même casting, mais change de format et de diffuseur.

Lire la suite »

La CAF répond joliment à Kyan Khojandi pour qui le RSA a « sauvé » sa « vie »Sans les allocs, le cinéaste n’aurait peut-être pas pu faire « Bref »

Lire la suite »

Kyan Khojandi créateur 'Bref.2' : 'J'ai été totalement dépressif à 15 ans'Lorsque la série diffusée sur Facebook et au sein du « Grand Journal de Canal+ » se termine en 2012, après seulement une saison, Kyan Khojandi est loin de se douter que son œuvre va devenir aussi culte. Treize ans après, tous les codes ultra-turbulents du montage vidéo et de la réalisation raccourcie de « Bref.

Lire la suite »

Bref 2 : tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2 de la série avec Kyan Khojandi13 ans après s'être achevé sur Canal+, Bref. revient officiellement avec une deuxième saison sur Disney+. Même équipe, même personnages, nouveau format.

Lire la suite »