La série Maître du haut château est une adaptation du roman du même nom de Philip K. Dick. Elle se déroule dans un univers parallèle où les puissances de l'Axe ont remporté la Seconde Guerre Mondiale. Les abonnés de Télé-Loisirs ont trouvé la série magnifique, addictive et très bien ficelée.

La série Maître du haut château continue à faire parler les abonnés de Télé-Loisirs . Les internautes se sont penchés sur la série et ont partagé leurs impressions sur le groupe Facebook Netflix France.

Ils ont trouvé la série magnifique, addictive et bien jouée. La série est basée sur le roman du même nom de Philip K. Dick et se déroule dans un univers parallèle où les puissances de l'Axe ont remporté la Seconde Guerre Mondiale. L'Amérique est aujourd'hui entre les mains de l'Empire du Japon et de l'Allemagne Nazi.

Les tensions politiques entre ces deux grandes puissances sont de plus en plus fortes et un groupe de résistants cherche à envoyer les images d'un film secret dans la Zone Neutre. Le transport de ces précieux vieux films éveille les soupçons des polices secrètes japonaises et allemandes. Les abonnés de Télé-Loisirs ont trouvé la série excellente, addictive et très bien ficelée. Ils ont également apprécié le casting de la série et ont espéré qu'il y aurait une troisième saison.

Certains ont trouvé la série un peu déstabilisante au début, mais ils ont compris pourquoi au fil des saisons. D'autres ont trouvé la série magnifique et ont espéré qu'il y aurait une troisième saison





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