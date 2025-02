La Semaine Tumultueuse de Kanye West : Tweets Antisémites, Pub Controversée et Réponse IA

Kanye West, de son vrai nom Ye, s'est retrouvé au cœur d'une série de scandales cette semaine. Ses tweets antisémites et racistes, sa publicité controversée pendant la mi-temps du Super Bowl et une vidéo IA répondant à ses propos ont provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Kanye West , qui s'appelle désormais Ye, est au cœur d'une série de scandales aux États-Unis. Une série de tweets antisémites, une publicité controversée diffusée pendant la mi-temps du Super Bowl et une vidéo générée par intelligence artificielle rassemblant des célébrités qui disent « c'en est assez ! » On vous résume la semaine de toutes les polémiques de Kanye West .

Entre le jeudi 6 février et le vendredi 7 février, le rappeur de 47 ans a publié une série de tweets, parfois difficiles à comprendre, mais surtout antisémites et racistes. On peut y lire des phrases comme « J'adore Hitler », « Je suis nazi » ou encore « Appelez-moi Yaydolf Yitler », contraction de son nouveau nom « Ye » et d'Adolf Hitler. Il a également évoqué le salut nazi d'Elon Musk lors de l'investiture du président Donald Trump, écrivant « Heil Elon » en majuscules. Trois jours plus tard, Kanye West a publié son dernier tweet annonçant la fermeture de son compte sur le réseau social X : « Je me déconnecte. J'apprécie Elon de m'avoir permis de m'exprimer. »Dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février, pendant la mi-temps du Super Bowl, Kanye West a acheté un spot publicitaire diffusé aux plus de 115 millions de téléspectateurs de l'événement sportif. Dans ce spot, on voit le rappeur allongé sur un siège de dentiste et il se filme avec son smartphone. Il explique avoir dépensé tout son argent pour cette publicité sur ses nouvelles dents et termine son spot en invitant les gens à visiter un site : « Yeezy.com ». Au départ, les gens tombent sur un site commercial qui vend des articles de mode, mais rapidement c'est la page blanche. Tous les articles en vente ont disparu sauf un t-shirt blanc avec une croix gammée vendu pour 20 dollars. Depuis, le site a été désactivé. Sur une version techno de la célèbre musique juive « Hava Nagila », on voit une série de célébrités américaines : Scarlett Johanson, Steven Spielberg, Sacha Baron Cohen ou encore Mark Zuckerberg. Toutes arborent un t-shirt blanc avec un doigt d'honneur, au milieu de l'image, une étoile de David, et en dessous le prénom « Kanye » inscrit. La vidéo est signée « Fuck You Kanye » par tous ceux qui la partagent sur X, Facebook ou TikTok. Sauf qu'il s'agit d'une vidéo créée par intelligence artificielle. Même si elle est parfois très bien faite pour certaines célébrités, on voit quelques défauts en zoomant pour d'autres, comme des doigts supplémentaires par exemple





