La Semaine nationale de prévention du diabète met en lumière le rôle de l'hérédité

La Semaine nationale de prévention du diabète a débuté en juin 2026, mettant en lumière le rôle de l'hérédité dans la prévention du diabète. Des animations sont prévues à Quimper, Concarneau et Douarnenez.

Pour la Semaine nationale de prévention du diabète début juin 2026, mise en lumière le rôle de l' hérédité . Des animations sont prévues à Quimper, Concarneau et Douarnenez.

Jean-Claude Ryo, Jade Goyat et Anne Cario seront présents lors de l'animation prévention du diabète à Quimper le 2 juin. Les chiffres sont alarmants. Le diabète ne cesse de progresser au niveau mondial comme national. En 2023, en France, selon les projections de l'Assurance maladie, 500 000 personnes supplémentaires seront concernées en 2027.

Dans 92 % des cas, il s'agit d'un diabète de type 2. Des tests de dépistage seront proposés et des conseils prodigués par les équipes médicales et l'Association des diabétiques du Finistère. Cette dimension génétique est peu connue. Et pourtant, c'est très important de le savoir.

Si un de vos parents a un diabète de type 2, vous avez 25 % de risque d'en développer un. Ce taux monte à 50 % si les deux parents sont atteints.

" Si la génétique est un facteur non modifiable, il est toutefois possible d'agir en adoptant un mode de vie adaptée : pratiquer une activité physique régulière, adopter une alimentation variée et équilibrer, arrêter le tabac... ", énumère Anne Cario, coordinatrice de la responsabilité populationnelle à l'hôpital de Quimper.

Vendredi 5 juin de 10h à 16h à l'hôpital de Concarneau, après 739 jours de souffrance, Louna, 15 ans, a vaincu son cancer du cerveau : "Je me demande comment j'ai été si forte"





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