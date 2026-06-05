La sélection norvégienne de football en vikings : une polémique qui ne fait que grandir

La sélection norvégienne de football a posé en vikings pour leur photo de groupe avant de disputer la Coupe du monde, provoquant plusieurs réactions indignées. Les historiens et les spécialistes des religions déplorent l'idéalisation hyper-masculine de l'équipe nationale de football et les symboles néonazis et fascistes associés à la culture viking.

La sélection norvégienne de football a posé en vikings pour leur photo de groupe avant de disputer la Coupe du monde, provoquant plusieurs réactions indignées.

La fédération a publié une photo de groupe où les joueurs sont habillés en vikings, avec des détails tels que des boucliers, des lances et des peaux de bête comme habits. La photo a été partagée plus de 10.000 fois et aimée près de 80.000 fois sur X, et 100.000 fois sur Instagram.

Mais elle a également provoqué un tollé, avec des historiens et des spécialistes des religions déplorant l'idéalisation hyper-masculine de l'équipe nationale de football et les symboles néonazis et fascistes associés à la culture viking. Les principaux concernés ont balayé le sujet, mais le sujet est devenu politique, avec des critiques qui qualifient les Vikings et la culture nordique d'extrême droite, voire de nazis





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