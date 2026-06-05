La sélection du Portugal s'apprête à affronter la Coupe du monde 2026 avec un effectif remanié et des ambitions intactes. Le sélectionneur espagnol Roberto Martínez a annoncé la liste officielle de joueurs pour le tournoi, après un parcours maîtrisé durant les éliminatoires de la zone Europe.

La sélection du Portugal s'apprête à affronter la Coupe du monde 2026 avec un effectif remanié et des ambitions intactes. Le sélectionneur espagnol Roberto Martínez a annoncé la liste officielle de joueurs pour le tournoi, après un parcours maîtrisé durant les éliminatoires de la zone Europe.

Le Portugal a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 en terminant en tête de sa poule grâce à une grande régularité à domicile comme à l'extérieur. Cette campagne a permis au staff technique de stabiliser les principes de jeu et de tester les associations défensives qui seront alignées durant la compétition.

Le sélectionneur national a arrêté sa liste officielle de joueurs pour le tournoi, en tenant compte des états de forme les plus récents et des dernières évolutions de l'effectif. Le staff technique continue d'imposer sa philosophie axée sur la possession de balle et la flexibilité tactique. Roberto Martínez a également montré sa faculté d'adaptation en intégrant de nouveaux profils défensifs et en réorganisant son milieu de terrain après l'absence de certains cadres.

Le sélectionneur national a également mis l'accent sur la gestion humaine et la cohésion au sein du groupe. La sélection du Portugal s'envolera pour l'Amérique du Nord avec l'espoir pour Cristiano Ronaldo de gagner enfin la Coupe du monde. Le Portugal a validé son billet pour la Coupe du monde 2026 après un parcours maîtrisé durant les éliminatoires de la zone Europe.

Le staff technique a stabilisé les principes de jeu et a testé les associations défensives qui seront alignées durant la compétition. Le sélectionneur national a arrêté sa liste officielle de joueurs pour le tournoi, en tenant compte des états de forme les plus récents et des dernières évolutions de l'effectif. Le staff technique continue d'imposer sa philosophie axée sur la possession de balle et la flexibilité tactique.

Roberto Martínez a également montré sa faculté d'adaptation en intégrant de nouveaux profils défensifs et en réorganisant son milieu de terrain après l'absence de certains cadres. Le sélectionneur national a également mis l'accent sur la gestion humaine et la cohésion au sein du groupe. La sélection du Portugal s'envolera pour l'Amérique du Nord avec l'espoir pour Cristiano Ronaldo de gagner enfin la Coupe du monde





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