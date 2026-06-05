La sélection de Curaçao prépare la Coupe du monde 2026

La sélection de Curaçao va compter sur un important contingent de joueurs binationaux pour tenter de créer la surprise dans un groupe très relevé lors de la Coupe du monde 2026. La Blue Wave a réalisé un carton plein en éliminatoires, mais difficile de véritablement évaluer le niveau de l'équipe compte-tenu de la faible adversité rencontrée en l'absence des équipes les plus fortes de la zone CONCACAF.

La Coupe du monde 2026 débute le 11 juin prochain au Mexique, aux États-Unis et au Canada. La sélection de Curaçao , issue des Caraïbes, va compter sur un important contingent de joueurs binationaux pour tenter de créer la surprise dans un groupe très relevé.

La Blue Wave a réalisé un carton plein en éliminatoires, avec quatre victoires en quatre matchs contre des adversaires moins forts. Mais difficile de véritablement évaluer le niveau de l'équipe compte-tenu de la faible adversité rencontrée en l'absence des équipes les plus fortes de la zone CONCACAF. La sélection curacienne a pratiqué un football plutôt offensif face aux autres sélections caribéennes, mais elle risque de subir face à des adversaires d'un standing plus élevé.

Le groupe curacien est assez homogène, mais il devra digérer l'enjeu d'une compétition comme le Mondial alors que la plupart des joueurs de l'équipe n'ont jamais évolué dans les principaux championnats européens ou en Ligue des champions. La sélection de Curaçao a disputé trois matchs contre des rivaux plus huppés que dans la zone CONCACAF, avec trois défaites contre la Chine, la Turquie et la Suède.

La sélection curacienne compte sur des joueurs binationaux venus des Pays-Bas, qui ont été formés en Europe et connaissent les exigences du top niveau. Le milieu offensif de 26 ans, Formé au Feyenoord puis à Manchester United et désormais joueur à Sheffield United, a longtemps évolué chez les jeunes avec les Pays-Bas avant d'opter pour Curaçao.

C'est cet apport des binationaux qui constitue un véritable plus pour la petite sélection et lui a permis de développer un football offensif et plus axé sur la technique que ce qui pouvait se faire traditionnellement dans les sélections des Caraïbes. Le capitaine de la sélection, Leandro Bacuna, est un joueur expérimenté qui a évolué dans les principaux championnats européens. Il a également un petit frère, Juninho Bacuna, qui évolue en deuxième division turque.

La sélection de Curaçao va connaître une Coupe du monde très rythmée et va devoir digérer ces déplacements. Malheureusement pour la Blue Wave, elle a hérité d'un groupe particulièrement relevé lors du tournoi estival





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