La Segway Ninebot F3 Pro E : une trottinette pour les grands gabarits

La Segway Ninebot F3 Pro E est une trottinette conçue pour les personnes qui cherchent une expérience de conduite confortable et sécuritaire. Elle mesure 1.152 x 590 x 1.262 mm pour 19,3 kg et est équipée d'un moteur de 550 W, qui offre un rendement linéaire et homogène. La trottinette est également équipée de freins à disque avant et arrière, ainsi que du système de freinage E-ABS, pour une sécurité maximale.

La Segway Ninebot F3 Pro E est une trottinette conçue pour les grands gabarits, avec une monture robuste et un design ergonomique. Elle mesure 1.152 x 590 x 1.262 mm pour 19,3 kg, ce qui la rend idéale pour les personnes qui cherchent une expérience de conduite confortable et sécuritaire.

La trottinette est équipée d'un moteur de 550 W, qui offre un rendement linéaire et homogène, permettant de rouler avec aisance sur les grandes lignes droites ou les slaloms de la circulation. Les freins à disque avant et arrière, ainsi que le système de freinage E-ABS, assurent une sécurité maximale, avec un freinage progressif qui permet de s'arrêter en 3,5 à 4 mètres.

La trottinette est également équipée de clignotants intégrés et d'un écran TFT de 2,4 pouces, qui affiche les informations nécessaires pour une conduite sécuritaire. La certification IPX6 et IPX7 garantit la résistance de la trottinette aux projections de pluie et à l'immersion dans l'eau. La batterie de 477 W assure une autonomie maximale de 50 km à 25 km/h, mais en pratique, nous avons atteint les 35 km avec quelques dénivelés positifs.

La batterie optionnelle de 413 Wh permet de doubler l'autonomie de la trottinette, mais ajoute 4 kg supplémentaires. La Segway Ninebot F3 Pro E est disponible à 649 euros, ce qui la rend plus accessible que son prédécesseur





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