La Science Française S'Impose Sur TikTok

TikTok lance un fil STEM dédié aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en français. Des créateurs français rejoignent la plateforme pour partager des contenus éducatifs et encourager les jeunes à découvrir ces domaines.

La science français e s'impose sur TikTok. Depuis le 23 janvier, une trentaine de créateurs français ont intégré le fil STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) de la plateforme, qui rassemble en un seul espace des contenus pédagogiques et éducatifs sur ces disciplines. Lancé en Europe en avril 2024, le fil ne comportait jusqu'alors que des contenus en anglais sous-titrés en français , tous sélectionnés par TikTok.

La plateforme privilégie « les experts, les enseignants, les vulgarisateurs et les passionnés dont les contenus sont fondés sur des sources fiables et rigoureusement vérifiées ». Distincte des autres contenus, l'onglet STEM est accessible à côté des onglets « Suivis » et « Pour toi ». TikTok souhaitant « cibler spécifiquement les jeunes afin de les encourager à découvrir des contenus éducatifs dans des domaines comme les sciences et les technologies », ce contenu apparaît par défaut pour les utilisateurs mineurs. D'après les informations fournies par la plateforme, plus d'un quart (27 %) d'entre eux consultent le fil au moins une fois par semaine. Pour les utilisateurs majeurs souhaitant accéder à ce contenu scientifique, il faut l'activer manuellement depuis la partie « Profil » de l'application, en bas à droite de l'écran. Une fois dans le menu en haut à droite de la page, il faut sélectionner « Paramètres et confidentialité », puis « Préférences de contenu ». Il ne reste plus qu'à appuyer sur « Fil d'actualité STEM » et l'activer. Parmi les premiers créateurs francophones visibles sur le fil, on retrouve notamment Jamy Gourmaud et son compte Epicurieux, Docteur Nozman et ses expériences scientifiques ou le professeur de chimie Monsieur le chat 94. Si ces comptes, pour le moment, sont noyés dans le contenu en anglais, TikTok indique que « le nombre de vidéos en français est amené à croître progressivement à mesure que de nouveaux créateurs rejoindront le programme », tandis que les contenus STEM enregistrent plus de 24 millions de vues par les utilisateurs français, selon la plateforme.





