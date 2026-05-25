La Saudrune s’impose et accède à la Fédérale 2 après une victoire décisive sur La Salvetat‑Plaisance

Le club de La Saudrune domine La Salvetat‑Plaisance (30‑13), confirme sa supériorité physique et technique, et décroche la promotion en Fédérale 2. Analyse du match, témoignages des entraîneurs et perspectives pour la prochaine saison.

Cet après‑midi, le club de La Saudrune a confirmé son statut de leader en s’imposant avec autorité face à La Salvetat‑Plaisance , décrochant ainsi la promotion tant attendue en Fédérale 2 .

Dès le coup d’envoi, les joueurs du RCS ont dominé les confrontations physiques et techniques, dictant le rythme et la cadence du match. Les premiers échanges ont rapidement donné une avance confortable : le tableau d’affichage affichait déjà 20‑6 à la pause, grâce à deux essais ouvrant la voie à un score sans appel. L’arbitre, M. Estabes, assisté de MM.

Py et Gleyze, a dû veiller à la rigueur de la rencontre, tandis que 800 spectateurs venus encourager les deux équipes ont assisté à une prestation où la puissance et la cohérence du jeu de La Saudrune ont clairement prévalu. Parmi les protagonistes, Deilhes (17), Desbrosses (39) et Santamans Tabarly (56) ont été notés trois pénalités chacune, tandis que les joueurs de La Salvetat‑Plaisance ont accumulé leurs propres sanctions, notamment trois pénalités de 25, 37 et 67 mètres ainsi que trois temps de jeu de 17, 39 et 59 minutes.

Les essais de Gata à la 42e minute, Gerbaud à la 71e et Zago à la 78e ont scellé le sort du match, tandis que la transformation de chaque pénalité par le maître artilleur Gély a creusé l’écart dès le premier acte. Le second temps de jeu a vu la tension grimper, la défense de La Saudrune se montrant particulièrement redoutable.

Les joueurs de La Salvetat‑Plaisance, bien que motivés, ont peiné à percer les lignes adverses et ont même été surpris par quelques invendus de la part des locaux, notamment la pénalité transformée par Gély qui a confirmé le score final de 30‑13. Le coach Lacrampe a expliqué que son équipe avait subi « un coup derrière la tête » sur le plan moral, ressentant la pression d’une équipe qui, toute la saison, avait maintenu un niveau de jeu supérieur.

Malgré cela, le collectif n’a jamais baissé les bras ; Lavigne a conclu la rencontre avec un essai supplémentaire, transformé à nouveau par Gély, offrant la victoire définitive à La Saudrune. Après le sifflet final, les commentaires des entraîneurs ont mis en lumière le travail acharné et la préparation physique des deux formations.

Romain Pissinis, co‑entraîneur de La Saudrune, a rappelé que l’équipe s’était fixé comme objectif de rester proche de son adversaire dès le match aller, tout en corrigeant les fautes qui avaient coûté cher la semaine précédente. Il a souligné la meilleure gestion du ballon, la moindre perte et la confiance retrouvée qui ont permis à son groupe de « dérouler » son jeu sans pressions excessives.

De son côté, le coach de La Salvetat‑Plaisance a exprimé sa déception de voir la saison s’arrêter ainsi, tout en reconnaissant la supériorité technique et physique de La Saudrune, qui a su exploiter son rythme dès la première mi‑temps et maintenir un effort soutenu malgré la chaleur ambiante. Les deux équipes se sont quittées avec le respect mutuel, mais c’est La Saudrune qui poursuit désormais son ascension vers la Fédérale 2, forte de son titre de première du tableau de la phase régulière et d’une performance collective exemplaire





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