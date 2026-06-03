La santé mentale devient une priorité nationale pour les années 2025-2026

Le gouvernement déployera un dispositif de 'coupe-file' pour faciliter les rendez-vous chez les psychologues et psychiatres pour les élèves en souffrance psychique aiguë. Mais les équipes scolaires et les structures de soins extérieures sont inquiètes quant à la faisabilité de ce projet.

La santé mentale est devenue une priorité nationale absolue pour les années 2025-2026. Face à des indicateurs de détresse psychologique qui virent au rouge, l'exécutif cherche des solutions immédiates pour faciliter le parcours de soins.

Ce nouveau dispositif repose entièrement sur la réactivité des équipes pédagogiques et médico-sociales des établissements scolaires, chargées de jouer les lanceurs d'alerte. Mais sur le terrain, l'annonce ministérielle suscite autant d'espoirs que de profondes inquiétudes quant à sa faisabilité.

Un rendez-vous en 48 heures pour les élèves repérés Face à une crise de la santé mentale qui frappe de plein fouet la jeunesse - notamment les jeunes filles de 10 à 14 ans, dont les hospitalisations pour tentative de suicide ont bondi de plus de 100 % depuis l'épidémie de Covid-19 - le gouvernement passe à l'offensive. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, et le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, ont officialisé le déploiement d'un dispositif de coupe-file.

Le principe ? Lorsqu'un élève est en souffrance psychique aiguë selon l'Éducation nationale (infirmières, médecins scolaires, enseignants), le personnel pourra lui permettre d'obtenir une consultation chez un psychologue ou un psychiatre sous 24 à 48 heures. Il y aura une organisation, sur le territoire, des professionnels de santé entre eux qui permettra d'avoir un rendez-vous dans les 24-48 heures, assure Stéphanie Rist au micro de France Info.

Les agences régionales de santé (ARS) seront chargées d'organiser ce système de coupe-file en cas de situation critique dans une école, un collège ou un lycée. Sur le terrain, des équipes scolaires déjà formées au repérage Pour Valérie D., infirmière scolaire et formatrice en santé mentale dans les Pyrénées-Atlantiques consultée par Doctissimo, le problème ne se situe pas au niveau de la détection. Les professeurs savent repérer les élèves en difficulté, car la santé mentale se dégrade depuis des années.

Ces sessions permettent de renforcer les compétences de chacun, car nous sommes tous des vigies en matière de santé mentale. Les manifestations de mal-être sont multiples : repli sur soi, agitation, baisse des résultats scolaires ou scarifications. Une fois l'alerte donnée par un enseignant, l'élève est orienté vers les personnels ressources (infirmières, conseillers principaux d'éducation, assistants sociaux). Dans les Pyrénées-Atlantiques, toutes les infirmières, les assistantes sociales et les psychologues ont reçu une formation d'évaluatrice du potentiel suicidaire.

Nous avons désormais les compétences requises pour déterminer si un élève qui traverse une crise suicidaire se trouve en situation d'urgence faible, modérée ou absolue, précise-t-elle encore. Le grand paradoxe : une médecine scolaire exsangue Si le gouvernement s'appuie sur l'Éducation nationale pour activer ce coupe-file, il oublie que la médecine scolaire est elle-même au bord de l'épuisement.

Les syndicats estiment régulièrement qu'il manque plus de 15 000 postes d'infirmières pour couvrir les besoins réels des élèves et des étudiants en France. La charge de travail est devenue insoutenable pour beaucoup. Pour ma part, je suis seule pour gérer 1 200 élèves et je frôle le burn-out.

Malgré mes demandes pour obtenir l'aide d'un contractuel à mi-temps, on ne me l'accorde pas, alors que toute ma hiérarchie sait que la situation est critique, déplore Valérie D. Ainsi, tant que la pénurie de soignants - à l'école comme à l'hôpital - ne sera pas prise à bras-le-corps, les promesses de rendez-vous en 48 heures risquent de se heurter à la dure réalité du terrain. L'entonnoir de l'externe : des délais d'attente record chez les psys L'autre limite majeure de ce coupe-file réside dans l'offre de soins extérieure.

La pédopsychiatrie française a perdu un tiers de ses effectifs en dix ans. Demander aux professionnels libéraux ou aux structures saturées de libérer des places relève parfois de l'utopie. Les psychologues vont se retourner contre la ministre. Comment exiger un coupe-file sur nos consultations alors que chaque situation reçue semble urgente à un moment donné ?

, s'inquiète l'infirmière scolaire. Hors urgences vitales nécessitant une hospitalisation, l'accès à un pédopsychiatre reste un parcours du combattant. Au Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents, le délai d'attente moyen est de six mois à un an. Les structures sont totalement submergées, témoigne-t-elle encore.

Pour elle, la solution ne consiste pas à surcharger les agendas des libéraux, mais bien à développer les structures de soins et à renforcer l'accueil des urgences psychiatriques. Avant de conclure : L'idée n'est pas mauvaise en soi, mais lorsque les moyens humains ne suivent pas, elle est tout simplement inapplicabl





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