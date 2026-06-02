La santé mentale aux États-Unis : une tempête qui menace la psychiatrie

La nouvelle politique de santé mentale de Trump, portée par Robert F. Kennedy Jr., redoute une véritable trumpification de la santé mentale. Des associations et experts décrivent un virage où l'on réduit les moyens tout en s'attaquant aux médicaments psychiatriques, avec un parfum de guerre culturelle qui dépasse largement les frontières américaines.

Aux États-Unis, la santé mentale traverse déjà une tempête : crise des addictions, hausse des dépressions, diagnostics d'autisme et de TDAH en forte progression. C'est dans ce paysage saturé que la nouvelle politique de santé mentale de Trump arrive, portée par son secrétaire à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., figure déjà connue pour ses positions antivax.

Entre coupes budgétaires, réforme des agences fédérales et soupçons de pseudoscience, des associations et experts redoutent une véritable trumpification de la santé mentale. Ils décrivent un virage où l'on réduit les moyens tout en s'attaquant aux médicaments psychiatriques, avec un parfum de guerre culturelle qui dépasse largement les frontières américaines. Une bascule qui nourrit une question : la santé mentale va-t-elle être durablement "trumpifiée" ?

Des coupes massives au démantèlement de la SAMHSA Selon le think tank KFF, plus de 61 millions d'adultes américains ont souffert de troubles mentaux en 2024, alors qu'une personne sur deux déclarant une mauvaise santé mentale n'a pas obtenu l'aide nécessaire au moins une fois dans l'année. Dans ce contexte, le département de l'Éducation a suspendu 1 milliard de dollars, soit environ 930 millions d'euros, de crédits pour la santé mentale à l'école, pourtant votés après des fusillades.

Douze organisations ont averti que cette réduction de personnel à la Santé fédérale "a le potentiel de compromettre des années de travail et de progrès récents, comme la réduction des décès par surdose". À voir aussi Article Crise d'angoisse : symptômes et solutions Article Syndrome de Stockholm : symptômes et explications Au même moment, l'ancienne agence de référence, la SAMHSA, voit son budget largement raboté et ses missions intégrées dans une nouvelle super-structure, l'Administration for a Healthy America.

Le budget 2026 proposé par Donald Trump prévoit encore plus d'1 milliard de dollars de coupes supplémentaires, soit plus de 930 millions d'euros.

"Des coupes d'une telle ampleur perturberaient certainement des recherches cruciales et des programmes qui aident les personnes souffrant de troubles mentaux à aller mieux et à le rester, ce qui aggraverait les symptômes de nombreuses personnes et les pousserait au chômage, à la rue, en prison ou aux urgences", a prévenu Hannah Wesolowski, de la National Alliance on Mental Illness, citée par Axios. Robert F. Kennedy Jr., autisme, vaccins et méfiance envers les psychotropes La marque Kennedy Jr. plane sur ce tournant.

À la tête de la Santé, il concentre son attention sur l'autisme, qu'il relie à des "facteurs environnementaux" incluant certains médicaments. Les National Institutes of Health et l'assurance publique ont lancé un vaste partage de données sur les personnes autistes pour nourrir ces recherches. De nombreux spécialistes y voient une tentative à peine masquée de relancer l'idée, déjà démentie, d'un lien entre vaccins et autisme, ce qui a suscité la colère de personnes autistes elles-mêmes.

Sur le terrain des traitements, Robert F. Kennedy Jr. se montre très sceptique face aux antidépresseurs et aux médicaments du TDAH. Il pousse l'idée de "fermes de guérison", des "fermes de guérison" censées répondre aux addictions par des approches naturelles. Une commission présidentielle, Make America Healthy Again, doit en parallèle "évaluer la prévalence et la menace posée par la prescription de sérotoninergiques sélectifs de reprise, d'antipsychotiques, de stabilisateurs d'humeur, de stimulants et de médicaments anti-obésité".

Les sociétés savantes redoutent que ce cadrage alimente la méfiance envers l'ensemble de la psychiatrie. D'un retour des asiles à la guerre culturelle, un signal observé depuis l'Europe Pendant la campagne, Donald Trump a plaidé pour le retour d'institutions psychiatriques fermées depuis des décennies, tandis que certaines villes expérimentent déjà l'hospitalisation forcée de personnes sans abri souffrant de troubles mentaux.

Combinée à la défiance de Kennedy Jr. envers les médicaments, cette approche dessine un modèle où l'on surveille et enferme davantage, alors que les moyens de soin de proximité reculent. En France, des chercheurs parlent déjà de la santé mentale comme d'un nouveau front de la guerre culturelle contre la science.

Le duo Trump-Kennedy Jr., avec ses coupes, sa remise en cause des psychotropes et la focalisation sur l'autisme, sert de laboratoire à ciel ouvert que suivent de près psychiatres et associations françaises, inquiets de voir ce récit traverser l'Atlantique dans un système déjà fragilis





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