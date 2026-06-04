La santé de la princesse Mette-Marit inquiète en Norvège

La princesse héritière de Norvège est gravement malade et utilise de l'oxygène au quotidien. Son état de santé inquiète la famille royale et les Norvégiens.

La santé de la princesse Mette-Marit est au coeur de toutes les discussions en Norvège . L'inquiétude est montée d'un cran ce jeudi 4 juin 2026 après que l'épouse du prince Haakon a été photographiée arrivant à l'Hôpital national norvégien.

La princesse héritière est gravement malade, et je trouve que son état s'est sensiblement dégradé ces derniers temps. Je suis inquiet pour sa santé. Elle utilise de l'oxygène au quotidien, et cela l'aide un peu mais ce n'est évidemment pas une solution totalement satisfaisante. L'état de santé de la princesse Mette-Marit inquiète après son apparition devant un hôpital de Norvège.

L'inquiétude grandit autour de la condition physique de la princesse Mette-Marit de Norvège. Et pour cause, n'était pas seule, puisqu'elle était accompagnée de son mari mais aussi de sa fille Ingrid Alexandra comme le montrent des photos publiées par le tabloïd. Aucun détail sur la raison de son passage à l'Hôpital national norvégien n'a pour le moment été communiqué par le Palais





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