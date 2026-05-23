La santé cérébrale protège contre les premiers stades de la maladie d'Alzheimer

Une étude a montré que les cerveaux structurellement plus forts, même lorsqu'ils présentent des lésions liées à la maladie d'Alzheimer, présentent une meilleure protection contre les premiers stades de la maladie, notamment en ce qui concerne la mémoire, l'attention et la vitesse de traitement.

La maladie d' Alzheimer , la forme la plus fréquente de démence, représentant plus de 70% des cas, est responsable d'un déclin progressif de la mémoire et de la pensée.

Cependant, certaines personnes conservent des fonctions cognitives élevées malgré la présence de signes précoces de la maladie dans leur cerveau. Une grande étude publiée dans la revue Neurology sur plus de 600 personnes âgées apporte des éléments de réponse sur la question de savoir ce qui protège ces cerveaux. Les liens entre santé cérébrale et maladie d'Alzheime





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