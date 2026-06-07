La Samsung Galaxy Watch 7 44 mm est disponible chez AliExpress pour moins de 150 €

La Samsung Galaxy Watch 7 44 mm est désormais disponible chez AliExpress pour un prix inférieur à 150 €, grâce au code promo FR6SS20. Cette offre offre une remise de près de 70 € sur le prix habituel.

La Samsung Galaxy Watch 7 44 mm est désormais disponible chez AliExpress pour un prix inférieur à 150 €, grâce au code promo FR6SS20 . Cette offre offre une remise de près de 70 € sur le prix habituel.

La rédaction a testé ce modèle en profondeur et a constaté que la montre est capable de rivaliser sérieusement avec des modèles bien plus onéreux. La Galaxy Watch 7 44 mm est conçue pour fonctionner avec les smartphones Android et est particulièrement bien intégrée à l'écosystème Samsung. Elle embarque Wear OS 5 et un processeur gravé en 3 nm pour une expérience quotidienne fluide.

Le capteur BioActive multi-fonctions permet de mesurer la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la température corporelle et l'analyse de la composition corporelle. L'écran Super AMOLED de 1,5 pouce est parfaitement lisible en plein soleil et offre des couleurs vives. La montre est également équipée d'un GPS dual-band L1+L5 pour une localisation précise.

La Galaxy Watch 7 44 mm est une option sérieuse pour les possesseurs de smartphones Android souhaitant accéder à un suivi santé complet, un GPS de qualité et une interface Wear OS aboutie, sans dépasser les 150 €. La rédaction Clubic a qualifié ce modèle d'excellente montre connectée, avec un seul défaut réellement pénalisant : une autonomie qui ne dépasse pas la journée et demie en usage actif.

Si vous utilisez un iPhone, si vous visez une autonomie de plusieurs jours ou si les fonctionnalités sportives de haut niveau sont une priorité, d'autres modèles correspondent mieux à vos attentes. Pour les autres, en particulier les propriétaires d'un smartphone Samsung Galaxy, cette offre ponctuelle représente une fenêtre d'achat à saisir sans hésitation





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