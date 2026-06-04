La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus : une tablette Android haut de gamme

La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus est une tablette Android qui offre une expérience utilisateur agréable et une qualité d'affichage élevée. Elle est équipée d'un écran LCD de 13,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une certification IP68 pour l'étanchéité.

La Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus est une tablette Android haut de gamme qui offre une expérience utilisateur agréable et une qualité d'affichage élevée.

Elle est équipée d'un écran LCD de 13,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une certification IP68 pour l'étanchéité. La tablette est également dotée d'une interface fluide avec OneUI et des outils IA.

Cependant, nous avons constaté quelques ralentissements importants lors de notre prise en main. La Galaxy Tab S10 FE+ a droit à 7 ans de mises à jour majeures et de patchs de sécurité, ce qui est un bel atout. La tablette est proposée dans un pack avec une protection, un clavier et un S-Pen Si pour 535 euros, ce qui est une offre attractive.

Cependant, il est important de noter que l'offre mentionnée dans cet article peut ne plus être disponible





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