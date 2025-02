La Saint-Privat de Carmaux sauvée, mais avec quelques changements

Malgré des travaux importants en cours, la Saint-Privat, la fête populaire de Carmaux, aura bien lieu en 2025. La mairie a mis en place un plan d'action pour garantir la continuation de cette tradition. La fête sera relocalisée sur certaines places et son calendrier sera légèrement modifié.

Pour que les fête s de la Saint-Privat restent à Carmaux , un groupe Facebook a été créé en octobre 2024. Le groupe, comptant aujourd'hui plus de 900 membres, est né suite à des rumeurs persistantes concernant l'avenir de cette célébration bien-aimée, qui trouve ses origines en 1850 et qui, à Carmaux et dans le Tarn, bénéficie d'un large soutien.

Des travaux anti-festifs sont évoqués, menaçant d'en déplacer la traditionnalle localisation sur les places Jean-Jaurès et Gambetta, ainsi qu'au niveau de la mairie et parfois devant la gare, vers le bas du boulevard du Rajol, près des berges du Cérou. Ces travaux ambitieux de rénovation des deux places rendent impossible l'organisation des festivités comme à l'accoutumée, nécessitant une solution pour que Carmaux puisse vibrer comme chaque été. « Carmaux sans Saint-Privat, c'est juste impensable », s'exclament des habitants de Carmaux sur la page du groupe. « Les fêtes de la Saint-Privat font partie du patrimoine carmausin », ajoutent d'autres membres. Les esprits se sont échauffés, mais qu'en est-il réellement ? Face aux travaux en cours qui transforment lentement mais sûrement Carmaux, la mairie a proposé un plan d'action pour la Saint-Privat 2025, visant à satisfaire le plus grand nombre. Contactée par Actu Occitanie, la mairie de Carmaux a expliqué que la fête aura bel et bien lieu, sur la Place Jean-Jaurès et au niveau de la gare. En raison des travaux, aucun forain ne sera installé place Gambetta et à la mairie. Place Gambetta où était établie la bodéga du basket-ball, on souligne que les quatre bodégas (basket-ball, rugby, Point de Fût et handball) seront bien présentes. La mairie travaille avec elles pour trouver des locaux leur permettant de s'installer. Quant au changement de calendrier, les festivités, qui débutent habituellement le vendredi soir, seront cette fois-ci inaugurées dès le jeudi. En revanche, la cavalcade de chars fleuris, traditionnellement organisée le lundi après-midi, aura lieu le dimanche. Ce changement de date n'est pas lié aux travaux, mais vise à regrouper le cœur de la fête en fin de semaine et à libérer le lundi pour ceux qui travaillent. Autre changement notable : la course de vélo aura lieu le vendredi et une course de caisses à savon sera organisée le samedi. La cavalcade illuminée, avec animations, forains et feu d'artifice, aura lieu le samedi suivant, comme à l'accoutumée, au stade Jean Vareilles. La fête sera donc de retour ! Certes, quelques ajustements ont été nécessaires, mais la fête, qui pour beaucoup marque la fin de l'été et permet de partager de grands moments de convivialité, entre retrouvailles et sensations fortes dans les manèges, n'a pas été sacrifiée sur l'autel de la rénovation de Carmaux. La Saint-Privat 2025 aura donc lieu du jeudi 21 au dimanche 24 août 2025, avec la soirée au stade Jean Vareilles programmée pour le samedi 30 août 2025.





Saint-Privat Carmaux Fête Travaux Changement De Calendrier Bodégas

