La Sagrada Família : l'œuvre visionnaire de Gaudí culminera avec l'inauguration de sa plus haute tour

Un documentaire retrace l'histoire de la conception et de la construction de la basilique de la Sagrada Família à Barcelone, depuis ses débuts en 1883 sous Antoni Gaudí jusqu'à l'inauguration imminente de sa tour la plus élevée. Il explore le génie architectural qui allie influences gothiques, formes naturelles et innovations techniques, ainsi que le défi de poursuivre l'œuvre après la mort de son créateur et la destruction de ses plans.

Le 10 juin, une nouvelle étape sera marquée dans l'histoire de la basilique de la Sagrada Família à Barcelone avec l'inauguration et la bénédiction par le pape Léon XIV de la tour la plus élevée de cet édifice emblématique.

Ce documentaire retrace l'extraordinaire aventure architecturale et spirituelle de cette œuvre colossale, dont la construction a débuté en 1883 sous la direction du génial architecte catalan Antoni Gaudí (1852-1926). Il explore comment le créateur a su allier une vision artistique révolutionnaire à des défis techniques insurmontables, en s'inspirant à la fois des formes organiques de la nature et des principes de l'architecture gothique, tout en les transcendant.

L'esthétique audacieuse de l'église, avec ses façades richement décorées et ses structures d'arcs en chaînette étonnamment élancées qui se passent de contreforts, puise dans l'ensemble de l'œuvre de Gaudí, du parc Güell aux hôtels particuliers de la bourgeoisie barcelonaise. Selon Juan José Lahuerta, directeur de la chaire Gaudí à l'Ecole technique supérieure d'Architecture de Barcelone (Etsab), l'architecte mêlait volontiers les styles et les influences culturelles, trouvant une source d'inspiration constante dans les motifs floraux, les ondulations des montagnes de son enfance et les structures biologiques.

Passionné par l'architecture gothique, Gaudí en a étudié les principes pour en repousser les limites, une recherche d'innovation qui se manifeste pleinement dans la structure de la Sagrada Família. L'édification de la basilique aura nécessité près d'un siècle et demi ; conscient qu'il ne verrait pas l'achèvement de son œuvre, Gaudí a choisi de réaliser intégralement la façade de la Nativité pour donner une forme concrète à sa vision.

À partir de 1909 et jusqu'à sa mort en 1926, il se consacre presque exclusivement au chantier, laissant derrière lui de nombreux dessins et maquettes. Cependant, l'incendie de son atelier pendant la guerre civile espagnole en 1936 a détruit une grande partie de ces documents. Architectes et chercheurs ont dû reconstituer les plans à partir de photographies et d'écrits, un minutieux travail de reconstruction que le film suit jusqu'à la modélisation en 3D de l'atelier de Gaudí.

Ses successeurs ont poursuivi l'œuvre pendant des décennies, achevant les tours centrales et culminant avec une croix à 172 mètres, faisant de la Sagrada Família l'église la plus haute du monde. Ce documentaire de Marc Jampolsky, d'une durée d'1h31, sera diffusé le samedi 6 juin à 20h55 sur la chaîne Arte et sera disponible en replay jusqu'au 28 décembre 2026 sur Arte.tv





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