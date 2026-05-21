La SACD retire son prix de l'humour à Pierre-Emmanuel Barré après des propos polémiques

Suite à une chronique controversée sur Radio Nova visant Gabriel Attal et Sophia Aram, la SACD a décidé de revenir sur l'attribution de son prix de l'humour à Pierre-Emmanuel Barré.

Le monde de l'humour et de la création dramatique est actuellement secoué par une décision radicale de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques ( SACD ).

L'institution a officiellement annoncé son intention de retirer le prix de l'humour qui devait être décerné à Pierre-Emmanuel Barré lors d'une cérémonie prévue pour le mois de juin. Ce revirement spectaculaire fait suite à la diffusion d'une chronique particulièrement virulente et controversée sur les ondes de Radio Nova, où l'humoriste a tenu des propos jugés inacceptables par l'organisation.

L'annonce a été rendue publique par l'artiste lui-même via le réseau social X, où il a partagé le courrier officiel de la SACD explicitant les raisons de cette annulation soudaine. Au cœur de la polémique se trouve une intervention datée du 10 mai. Dans ce segment, Pierre-Emmanuel Barré s'est attaqué avec une violence verbale inhabituelle, même pour ses standards, à plusieurs personnalités publiques.

Il a notamment visé Gabriel Attal, le Premier ministre, en évoquant avec cynisme la maladie, suggérant qu'il aurait réagi avec indifférence ou dédain s'il apprenait que ce dernier était atteint d'un cancer du pancréas. Parallèlement, l'humoriste s'en est pris à Sophia Aram, lui souhaitant de devenir daltonienne ou de traverser la rue au feu rouge. Ces propos ont immédiatement déclenché une vague d'indignation.

Sophia Aram a d'ailleurs réagi promptement sur X, dénonçant ce qu'elle a qualifié d'humour de la 'gauche Pigasse', affirmant que ce style de satire se pratique en meute, faisant ainsi référence à Matthieu Pigasse, le propriétaire du groupe Combat auquel Radio Nova est rattachée. La SACD a justifié sa décision en affirmant que les propos tenus par Barré étaient en totale contradiction avec les valeurs et les principes fondamentaux d'une société d'auteurs.

Pour l'institution, la limite entre la satire provocatrice et l'attaque gratuite a été franchie. De son côté, Pierre-Emmanuel Barré a tenté de souligner l'incohérence de cette décision en publiant une capture d'écran d'un courriel reçu à la mi-avril. Ce document prouvait que le prix lui avait été attribué à l'unanimité du conseil d'administration quelques semaines seulement avant la polémique.

Ce contraste entre l'adoubement initial et le rejet soudain illustre la tension croissante entre la liberté d'expression artistique et les exigences éthiques imposées aux figures publiques dans le climat social actuel. Ce n'est pas la première fois que Pierre-Emmanuel Barré se retrouve dans le collimateur de la justice ou des institutions. Son style, basé sur l'outrance et la déconstruction systématique, l'a souvent conduit sur des terrains glissants.

En novembre dernier, il avait déjà fait l'objet d'une saisine judiciaire de la part de Laurent Nuñez, après une chronique où il comparait les forces de l'ordre, notamment la police et la gendarmerie, à des structures dont il critiquait violemment le fonctionnement. Ces épisodes répétés soulèvent un débat permanent sur la place de l'humour noir et de la provocation dans l'espace public français.

Si certains y voient une nécessité pour bousculer les normes sociales, d'autres considèrent que l'impunité verbale ne peut être justifiée par le simple label d'humour. En retirant ce prix, la SACD envoie un signal fort sur la responsabilité des auteurs. La décision marque une volonté de ne plus cautionner des discours qui pourraient être interprétés comme des appels à la violence ou des moqueries sur des sujets graves comme la santé.

Cette affaire met en lumière la fragilité du statut d'humoriste provocateur à l'ère des réseaux sociaux, où chaque mot est scruté et peut entraîner des conséquences professionnelles immédiates. Le dialogue entre la création libre et le respect d'autrui reste un terrain miné, et le cas de Pierre-Emmanuel Barré en est l'exemple le plus récent et le plus frappant de cette lutte entre liberté et censure





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