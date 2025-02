La Russie Revoit ses Prévisions d'Inflation à la Hausse

La Banque centrale russe augmente ses prévisions d'inflation pour 2025 en raison des dépenses militaires accrues et des sanctions internationales.

La Russie fait face à une inflation persistante, aggravée par les dépenses militaires massives liées à l'invasion de l' Ukraine et les effets des sanctions internationales. Malgré une récente appréciation du rouble face à l'euro et au dollar, la Banque centrale russe a fortement augmenté ses prévisions d'inflation pour 2025, prévoyant une hausse de 7 à 8 % contre 4,5 à 5 % initialement prévu.

La Banque centrale a maintenu son taux directeur à 21 %, son niveau le plus élevé en deux décennies, afin de lutter contre cette inflation qui se traduit par des pénuries de main-d'œuvre, des coûts de crédit élevés et un risque accru de faillites d'entreprises. La gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabioullina, a déclaré que les pressions sur les prix restent importantes, malgré un léger ralentissement de l'inflation observé en janvier et février. Elle a souligné qu'il ne s'agit pas encore d'un renversement de tendance. L'inflation est également alimentée par les salaires en hausse, conséquence des pénuries de main-d'œuvre. Vladimir Poutine, le président russe, avait qualifié la hausse des prix de « signal préoccupant » en décembre, reconnaissant ainsi les difficultés économiques rencontrées par le pays





