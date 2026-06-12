La rumeur sur l'authenticité de Shakira lors de la Coupe du monde 2026

Une rumeur folle s'est propagée sur les réseaux sociaux concernant l'authenticité de la chanteuse colombienne Shakira lors de la Coupe du monde 2026. Les internautes ont commencé à analyser en gros plan le visage de la star colombienne, certains affirmant que c'était un double qui avait pris sa place.

La chanteuse colombienne Shakira a lancé la Coupe du monde de football 2026 jeudi à Mexico, mais une rumeur folle s'est propagée sur les réseaux sociaux concernant l' authenticité de la star colombienne.

Après une prestation de vingtaine de minutes, une internaute a tenté de mettre fin aux spéculations sur la présence d'un possible sosie. Lors de la cérémonie d'ouverture, Shakira a été la star du show, entonnant l'hymne du Mondial 2010 Waka Waka (This Time for Africa) et portant une tenue de lunettes de soleil, un body jaune et une jupe mauve.

Mais à peine quelques instants après la fin de sa prestation, une rumeur a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, mettant en cause l'authenticité de la chanteuse colombienne. Les internautes ont commencé à analyser en gros plan le visage de la star colombienne, certains affirmant que c'était un double qui avait pris sa place. Mais une internaute en particulier a mené une 'minutieuse enquête' pour tenter de mettre fin aux spéculations.

Elle a mentionné une cicatrice sur le front de Shakira, visible depuis le début de sa carrière, et a conclu que le gonflement attribué au botox expliquait pourquoi elle portait des lunettes. Les fans les plus avertis ont également soutenu que c'était bien la vraie Shakira qui était sur scène





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