La Route du Rhum démarre le 1er novembre, découvrez les meilleurs spots pour voir les bateaux s'élancer

Le départ de la Route du Rhum aura lieu le 1er novembre à 13h02. Les meilleurs spots pour voir les bateaux s'élancer seront devant la pointe du Grouin à Cancale et devant le cap Fréhel. Des mesures de sécurité et d'environnement seront mises en place pour assurer la sécurité des spectateurs et préserver l'environnement.

Départ de la Route du Rhum dimanche 1er novembre : les meilleurs spots pour voir s'élancer les 115 bateaux Le départ de la Route du Rhum sera donné à 13h02, dimanche 1er novembre.

Les meilleurs spots pour observer le départ

Voici les meilleurs spots pour voir la flotte des 115 bateaux s'élancer dans la transatlantique. Le départ de la Route du Rhum est donné tous les quatre ans devant la pointe du Grouin à Cancale. La ligne de départ est située devant la pointe du Grouin, à Cancale, un peu à l'est de Saint-Malo. Elle a été placée à cet endroit car elle permet aux spectateurs de profiter du début de la course.

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C'est aussi pour cette raison qu'une marque de parcours est placée un peu plus loin devant le cap Fréhel et est à laisser à tribord par les voiliers. Évidemment, si vous optez pour le spot cancalais, prenez vos dispositions et venez de bonne heure, car vous ne serez pas tout seul à profiter du spectacle. Attention : la route de la côte allant du Grouin vers Saint-Malo sera à sens unique et limitée à 50 km/h.

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Cap Fréhel, site incontournable pour voir les voiliers

Le départ d'une telle course est important, car il permet aux spectateurs de la voir en direct et de découvrir les bateaux en action. Le cap Fréhel est un spot incontournable pour voir passer les bateaux, d'autant qu'ici, la flotte arrivera déjà un peu plus éparpillée. Une marque de parcours est installée devant le cap Fréhel, permettant aux voiliers de prendre définitivement le large. C'est le site incontournable pour voir passer les bateaux.