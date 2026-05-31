La Route 66 célèbre ses 100 ans : l'incroyable histoire de la mythique traversée des États-Unis. Les artistes ont été inspirés par la route qui traverse les États-Unis sur plus de 3 600 kilomètres.

La Route 66 , une inspiration pour la musique, le cinéma et la littérature . Nat King Cole , Jack Kerouac , Ridley Scott ... Les artistes ont été inspirés par la mythique route américaine qui traverse les États-Unis sur plus de 3 600 kilomètres.

En 1946, Bobby Troup, musicien et parolier, et son épouse Cynthia décident de quitter la Pennsylvanie pour aller tenter leur chance à Los Angeles. Leur périple de dix jours est fastidieux et jalonné de mésaventures. Pourtant Bobby décide d'en faire une chanson en gommant le côté déplaisant de leur voyage. C'est Cynthia qui lui suggère le titre 'Get Your Kicks on Route 66'.

Arrivé à destination, Bobby propose sa chanson à Capitol Records. Interprétée par Nat King Cole, son succès est immédiat. Parmi les nombreuses reprises, celles de Chuck Berry en 1961 et celle des Rolling Stones en 1964 resteront dans les mémoires. La Route 66 célèbre ses 100 ans : l'incroyable histoire de la mythique traversée des États-Unis.

La littérature sera au rendez-vous de la Route 66 avec deux œuvres majeures : 'Les Raisins de la colère' de John Steinbeck en 1939 et 'Sur la route' de Jack Kerouac en 1957. Le cinéma s'est aussi approprié la route mythique, à commencer par John Ford avec son adaptation magistrale des 'Raisins de la colère' en 1940.

Dennis Hopper l'évoquera avec 'Easy Rider' en 1969, avant 'Les Blues Brothers' de John Landis en 1980 et 'Thelma et Louise' de Ridley Scott en 1991





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