La Roja installe son camp de base à Chattanooga pour la Coupe du Monde 2026

L'équipe d'Espagne a choisi la petite ville de Chattanooga, dans le Tennessee, comme camp de base pour la Coupe du Monde 2026. Cette décision stratégique vise à offrir calme et concentration aux joueurs, loin de l'agitation d'Atlanta où se joueront ses deux premiers matchs. Retour sur les raisons et les implications de ce choix.

L'équipe nationale d' Espagne a choisi de installer son camp de base à Chattanooga , dans le Tennessee , à environ deux heures d'Atlanta, où elle disputera ses deux premiers matchs de la Coupe du Monde 2026.

Cette décision stratégique vise à offrir à la Roja un environnement calme et propice à la concentration, loin de l'agitation de la ville hôte des premières rencontres. La sélection a trouvé dans cette petite ville surnommée la "Scenic City" le cadre idéal pour préparer sereinement la compétition.

Le choix de Chattanooga, qui n'est pas une métropole soccer-obsédée, permet aux joueurs de mener leur vie quotidienne presque incognito, comme l'a illustré la diffusion d'une photo montrant Lamine Yamal faisant ses courses dans un Walmart local. Cette tranquillité est saluée par les journalistes sur place, qui rapportent que les footballeurs peuvent sortir prendre un café sans être reconnus, favorisant ainsi un bon état d'esprit et une immersion totale dans leur bulle de préparation.

Le camp de base est établi sur le campus de la Baylor School, un établissement prestigieux de 270 hectares qui offre des installations de premier ordre. Les terrains d'entraînement, d'une qualité comparable aux plus beaux stades de la MLS, et les pelouses impeccables répondent aux exigences les plus élevées. La fédération espagnole a aménagé une zone exclusive aux couleurs de l'Espagne, avec des grilles et des portes personnalisées pour préserver l'intimité des séances.

Un centre média dédié a été installé à proximité, équipé de studios pour les radios espagnoles et offrant une restauration de qualité. La localisation reculée de Chattanooga limite la présence des médias internationaux, contribuant à une atmosphère sereine propice au travail. Le président de la fédération, Rafael Louzan, se rend régulièrement dans ce centre pour échanger avec les journalistes, illustrant l'importance accordée à la communication dans un environnement maîtrisé. Cette intégrationlocale suscite également l'enthousiasme de la population de Chattanooga.

Pour les habitants, la présence de l'équipe espagnole est un événement historique dans le paysage sportif de la ville. Les séances d'entraînement ouvertes au public sont vécues comme des moments inoubliables, renforçant les liens entre la communauté et l'équipe. Ce choix de la fédération espagnole démontre une volonté de privilégier la quiétude et la performance, tout en tissant des liens positifs avec sa région d'accueil.

Alors que la Coupe du Monde 2026 approche, la Roja semble avoir trouvé en Tennessee le havre de paix nécessaire à une préparation optimale, loin des projecteurs et des distractions des grandes villes hôtes





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