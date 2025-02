La Rochelle traverse une période difficile après une défaite cinglante contre le LOU

La Rochelle a subi une défaite humiliante face au LOU (53-17) samedi dernier, révélant une période difficile pour le club. Les absences de plusieurs joueurs clés, notamment Will Skelton, Matthias Haddad-Victor et Dillyn Leyds, ont pesé lourd sur la performance de l'équipe. Ronan O'Gara, le manager rochelais, a reconnu les difficultés du moment mais reste confiant dans la capacité de son équipe à se redresser.

Samedi dernier, sur le terrain du LOU , La Rochelle a subi une défaite cinglante (53-17), révélant une période difficile pour le club. Malgré les absences de plusieurs joueurs importants, dont Will Skelton, Matthias Haddad-Victor, Dillyn Leyds et Kane Douglas, La Rochelle a cherché à se redresser face à une équipe lyonnaise en grande forme.

Le match a été marqué par une action improbable et symbolique des difficultés rochelaises : une passe ratée de Hoani Bosmorin pour Simeli Daunivicu, interceptée par Josiah Maraku, qui a marqué un essai pour le LOU. Ronan O'Gara, le manager rochelais, a reconnu après le match que c'était une « journée triste » pour le club et qu'il était « désolé pour les supporters ». Mais il a également souligné que certains joueurs étaient en phase de découverte et que le groupe était particulièrement remanié. Pourtant, les absences ont pesé lourd sur La Rochelle, qui a montré une faiblesse défensive inhabituelle. Le troisième ligne rochelais était particulièrement affaibli, avec plusieurs joueurs indisponibles, forçant le staff à aligner un trio expérimental. Le LOU a profité de cette situation pour dominer les rucks et les ballons portés, encaissant huit essais. Reda Wardi, pilier gauche rochelais, a reconnu que les absences étaient nombreuses et que cette situation avait pesé sur la performance de l'équipe. Malgré cette défaite cuisante, qui relègue La Rochelle hors du top 6, Ronan O'Gara reste confiant. Il reconnaît que le club traverse un « cycle négatif », mais il est convaincu que les choses vont s'améliorer. Il souligne que le soleil va revenir et que l'équipe va réagir face au Racing la semaine prochaine. Il a exprimé sa confiance en ses joueurs et a assuré les supporters que La Rochelle peut compter sur eux.





