La Rochelle : les projets d'aménagement du parc Condorcet de Villeneuve-les-Salines

La ville de La Rochelle présente ses projets d'aménagement du futur parc Condorcet de Villeneuve-les-Salines. Des photos inédites montrent les avantages que ce projet offrira aux habitants et aux visiteurs.

La ville de La Rochelle a présenté ses projets d' aménagement du futur parc Condorcet de Villeneuve-les-Salines. Ce parc populaire est en train de subir des changements pour améliorer encore la qualité de vie pour les habitants et les visiteurs.

L'objectif principal est de préservation de l'espace urbain tout en ajoutant de nouvelles attractions. Les premières photos du projet montrent la vue aérienne du futur parc, qui se situe entre l'école Condorcet, les jardins de Dunes fertiles et la zone pavillonnaire de Villeneuve-les-Salines. Une fois achevé, le parc Condorcet devrait offrir une multitude d'activités et de loisirs pour les familles, les enfants et les personnes âgées.

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Cela inclut des sentiers de randonnée, des espaces de jeux, des jardins botaniques et des terrains de sport. Le projet prévoit aussi d'implanter un Marché 'Dunes Fertiles' dans le parc, où les visiteurs pourront trouver des produits locaux et des fleurs fraîches. Les chemins dans le parc seront aménagés pour laisser suffisamment de place aux promeneurs et aux cyclistes, tout en garantissant la sécurité des enfants et des seniors.