La Rochelle en Plein Orage Après Quatre Défaites Consécutives

L'équipe de La Rochelle traverse une période difficile avec une série de quatre défaites consécutives. Sortie du top 6, l'équipe se retrouve face à une situation critique. Ronan O'Gara, le manager, reconnaît la gravité de la situation mais reste confiant dans ses joueurs.

Après leur défaite à Lyon face au LOU, les Rochelais se retrouvent en plein « orage ». Sortis du top 6 , les Jaune et Noir connaissent une série de quatre défaites consécutives (Leinster, Trévise, Toulon et Lyon). Cette situation inquiète Ronan O’Gara, le manager de La Rochelle , qui reconnaît la gravité de la situation. « C’est très grave. J’espère que tout le monde a la même sensation, sinon on ne va pas revenir dans les 6 », prévient-il.

Il souligne cependant la nécessité de ne pas céder au pessimisme et de rester confiant dans ses joueurs. « Même dans cet orage, je suis capable de voir plus loin. Pour moi, on va revenir avec le soleil », affirme-t-il. O'Gara met en avant le manque de puissance à l'impact et de précision de son équipe lors de cette défaite face à Lyon, leur plus lourde en championnat depuis 2020. « C’est comme ça depuis beaucoup de mois, admet Ronan O’Gara. C’est très normal de sortir des 6 si l’on n’est pas performant. Quand tu l’es, normalement, tu gagnes. Là, on en est loin », analyse-t-il. Le manager reste néanmoins optimiste et appelle ses joueurs à réagir face à cette série de défaites. « On va réagir, c’est certain. On va montrer à nos supporters qu’ils peuvent compter sur nous », promet-il. Les joueurs de La Rochelle devront se ressaisir rapidement pour espérer retrouver leur place dans les six premiers et se qualifier pour les phases finales.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

La Rochelle Rugby Top 6 Défaites Ronan O'gara

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Basket (Betclic Élite) : La Rochelle métamorphosée, La Rochelle ressuscitée !Déjà vainqueur une semaine auparavant, le Stade Rochelais Basket a remis ça, battant son plus proche concurrent direct, Le Portel (96-73). On le croyait mort et enterré, il ne l’est pas tout à fait, avec le goal-average repris

Lire la suite »

Yannick Bestaven Retourne à La Rochelle Après un Vendée Globe DifficileMalgré une disqualification due à une escale technique, Yannick Bestaven sera accueilli avec les honneurs à La Rochelle le 8 février après son périple autour du monde.

Lire la suite »

La Rochelle : trois rugbymen interpellés après des bagarres en villeFin janvier, trois joueurs du Sporting club de Surgères ont été placés en garde à vue et relâchés

Lire la suite »

Stade Toulousain : Les filles s'affrontent après les garçons sur un terrain potentiellement pleinCe samedi 25 janvier, les joueuses du Stade Toulousain affronteront le MHR après le match des hommes. Un moment unique pour les joueuses qui pourront profiter d'un stade potentiellement plein et d'une diffusion sur Canal + Rugby.

Lire la suite »

Le PSG en plein essor après sa victoire contre Manchester CityUn sondage Odoxa révèle une augmentation significative de l'opinion favorable au PSG après sa victoire spectaculaire contre Manchester City. Les supporters et les amateurs de foot sont optimistes quant aux chances du club de remporter la Ligue des champions.

Lire la suite »

Une femme meurt brûlée vive après s’être défenestrée dans la nuit en plein centre-villeUne enquête est en cours pour déterminer si la victime, âgée de 63 ans, s’est elle-même immolée par le feu.

Lire la suite »