La robe taille basse, une tendance incontournable cet été

La robe taille basse est une tendance qui prend de l'ampleur cet été. Elle est moins cintrée et plus colorée que les robes traditionnelles. Les Scandinaves l'ont popularisée et elle est désormais disponible chez de nombreuses marques, y compris chez Prada et Ralph Lauren.

Fini la robe bohème, cette coupe de robe venue des scandinaves devient incontournable cet été. Oubliez la robe informe que vous pensiez mettre cet été, cette forme de robe très prisée par les Scandinaves allie confort et style.

Elle est moins cintrée et plus colorée. Personne n'a envie de devoir rester dans une robe toute serrée et de garder le ventre rentré toute la journée. Par conséquent, parmi les robes plus tendances l'été, on a la robe très large et très colorée. Cette robe se remarque par sa coupe très large et ses motifs souvent très voyants.

Même si elle se révèle très belle, elle aura tendance à devenir moins jolie si on la porte avec des imprimés contrastés gros et forts. En effet, outre le côté large et parfois sans forme qui épaissit la silhouette sans lui donner de forme, les imprimés contrastés gros et forts auront tendance à nous donner l'air d'être un peu trop habillé.

Cependant, les grandes robes très vaporeuses et qui tournent sont toujours une bonne idée. On adore garder notre âme d'enfant et se sentir bien dans une robe de princesse. Et souvent les robes de princesses sont tout de même resserrées à quelques endroits. Cela permet de créer une jolie silhouette.

À l'époque des rois et reines, il y avait la forme, juste en dessous de la poitrine. Depuis les années 30, on met en valeur notre taille. Mais Galliano, McQueen et, de manière plus générale, les Scandinaves préfèrent la robe très basse. Par exemple, certains modèles partent plus en évasé à partir du dessous du nombril pendant que d'autres s'élargissent au niveau des hanches, voire du bas des fesses.

Cela allonge le torse si jamais cela nous complexe. Outre cela, la robe taille basse peut être large en bas, ou alors légèrement près du corps en haut et large en bas. L'idée reste que le bas soit plus large que le haut. Si l'on souhaite être confortable tout en étant tendance et avec une jolie silhouette moderne, cette robe est parfaite pour nous.

Disponible autant chez Prada ou Ralph Lauren, elle existe pour tous les budgets et les styles. Elle permet d'avoir un côté chic et branché sans faire trop d'efforts. Elle se révèle par exemple plus chic qu'une robe XXL sans forme. En plus de cela, ce type de coupe était déjà tendance dans les années 2000 et les années 20.

Par conséquent, elle ne sera jamais démodée. De plus, les morphologies en A auront plus de mal à équilibrer leur silhouette avec ce type de coupe. Mais en choisissant une taille plus ou moins basse, on peut adopter cette tendance. Pas besoin de dépenser des sommes à 3 chiffres pour succomber à cette tendance.

On retrouve cette tendance chez des marques plus accessibles. Chez Promod, cette tendance se détourne dans une robe avec une jupe boule très tendance plus courte. Elle se porte été comme hiver avec des collants. On aime aussi le modèle ultra scandinave avec l'imprimé vichy, les nœuds et la coupe large babydoll.

Chez Kiabi, on garde cette coupe babydoll dans une robe en denim taille basse large. Elle se révèle parfaite pour l'été tout en étant confortable. Sa coupe courte évite que la robe nous enferre





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