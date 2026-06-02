La robe en lin, tendance absolue de l'été 2026 saluée par les reines Letizia et Charlène

Letizia d'Espagne et Charlène de Monaco ont offert une leçon de style royal à Madrid, mettant en lumière la robe en lin comme pièce mode essentielle de l'été 2026. Découvrez pourquoi cette étoffe naturelle s'impose et comment l'adopter.

La robe en lin s'impose comme la pièce mode incontournable de l'été 2026, portée par les célébrités et les têtes couronnées. Letizia d'Espagne, aux côtés de Charlène de Monaco lors des célébrations du 150e anniversaire des relations diplomatiques entre Monaco et l'Espagne à Madrid, a offert une démonstration éclatante de cet été en arborant une robe midi en lin blanc de la marque Mantù.

Cette robe, déjà vue lors du festival Atlàntida Mallorca en 2025, séduit par sa taille asymétrique façon corset qui sublime la silhouette et par sa jupe aérienne apportant une touche bohème. Letizia l'a associée à des accessoires dorés maximalistes, notamment une pochette métallisée Magrit, des boucles d'oreilles XXL en forme de feuilles et une manchette de Suma Cruz, complétant le tout par des sandales à petit talon Magrit, privilégiant ainsi le confort sans sacrifier l'élégance.

Face à elle, Charlène de Monaco optait pour une robe midi en dentelle bleu ciel Oscar de la Renta, jouant la carte romantique, mais c'est bien la simplicité raffinée du lin qui a retenu l'attention. Cette tendance n'est pas l'apanage des seules reines : sur les podiums du printemps-été 2026, le lin est omniprésent, répondant à une quête de luxe discret et de confort.

Chez Jacquemus, les robes en lin sont vaporeuses et épurées, tandis que Chanel propose pour sa collection Cruise 2026/2027 des modèles à rayures verticales noires et rouges. Des personnalités comme Eva Longoria, aperçue dans une robe blanche en lin Jacquemus sur la Croisette, et Poppy Delevingne, en mini-robe marron en lin Maje au Festival de Cannes, ont également adopté cette étoffe.

La polyvalence de la robe en lin en fait unessential de l'été, adaptée à toutes les occasions : pour la plage, on la combine avec des sandales plates, un panier en raphia et des tongs ; pour une cérémonie ou un dîner, on l'habille avec des talons, des bijoux dorés et une pochette rigide. Cette textilité, thermorégulatrice et absorbante, allie praticité et chic, séduisant un large public à la recherche d'une mode durable et intemporelle.

Le lin confirme ainsi son statut de Must-Have estival, célébré aussi bien sur les podiums que dans les garde-robes royales et people





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Robe En Lin Tendance Été 2026 Letizia D'espagne Charlène De Monaco Mode Royal Jacquemus Chanel Tenues Été Lin Blanc Polyvalence Mode

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Toulon 27-22 Bordeaux-Bègles, Top 14 2025-2026 : résumé du match (31/05/2026)Merci d'avoir suivi en direct la rencontre de rugby ayant opposé Toulon et Bordeaux-Bègles, et se terminant sur une victoire de Toulon 27-22.

Read more »

Letizia d'Espagne troque ses escarpins signature pour ces chaussures compensées qui seront partout cet étéUne tendance atemporelle qui revient en force.

Read more »

Emmanuel Macron salue le travail de Didier Deschamps avant la Coupe du monde 2026Le président Emmanuel Macron a salué le travail de Didier Deschamps avant la dernière compétition du sélectionneur à la tête de l'équipe de France lors du Mondial 2026. Didier Deschamps quittera les Bleus après la Coupe du monde 2026.

Read more »

Letizia d'Espagne et Charlene de Monaco, un duo mode tout en élégance pour leurs retrouvaillesRéunion de style ce lundi 1er juin 2026 à Madrid pour Letizia d'Espagne et Charlene de Monaco. Les deux têtes couronnées célébraient 150 ans de relations diplomatiques entre leurs deux Etats, avec panache.

Read more »