La Robe Éblouissante de Beyoncé aux Grammy Awards : Un Hommage à l'Esprit Country et à la Culture Américaine

Beyoncé a fait sensation lors de la 67e cérémonie des Grammy Awards avec une robe haute couture Schiaparelli brodée de 408 990 perles et strass. La tenue, véritable clin d'œil à l'esprit country et à la culture américaine, marque un double hommage : à l'univers musical de Beyoncé et à la vision du créateur Daniel Roseberry.

Superstar de la 67e cérémonie des Grammy Awards , Beyoncé avait choisi une robe sur mesure Schiaparelli brodée de… 408 990 perles et strass. Beyoncé , l'idole de la musique, a remporté le prix du meilleur album de l'année pour Cowboy Carter, battant à plates coutures des artistes comme Taylor Swift ou Billie Eilish.

Pour cette soirée exceptionnelle, Beyoncé a opté pour une tenue haute couture, certainement l'une des plus importantes de l'année pour une chanteuse de son envergure, ayant vendu plus de 350 millions d'albums tout au long de sa carrière. \Pour cette soirée mémorable, c'est du côté de la place Vendôme, à Paris, que Beyoncé (et surtout son équipe) a effectué sa recherche. C'est ici que se trouve Schiaparelli, maison de haute couture qui a révolutionné les années 1930 avec sa mode plein d'esprit. Le créateur Daniel Roseberry a propulsé la maison, depuis quelques saisons, comme l'une des maisons préférées des célébrités pour leurs apparitions sur scène comme sur le tapis rouge. Naomi Watts aux Golden Globes, mais aussi Tilda Swinton, Charlize Theron et Selena Gomez font toutes parties des stars vues récemment en Schiaparelli. Mais Beyoncé pousse le curseur un brin plus loin. Pour la diva de la musique de ce début du troisième millénaire, c'est une tenue entièrement sur mesure qui a été imaginée, exigeant 6 200 heures de travail pour broder un tout petit moins que 500 000 strass et perles. La tenue, composée d'une robe décolletée, d'une paire de gants longs et de boucles d'oreilles travaillées dans les mêmes tons d'or et de champagne, entièrement brodée du motif « Light Texas Topaz » aperçu pour la première fois lors du défilé haute couture printemps-été 2024. \Il s'agit d'un double clin d'œil. Ce dessin directement inspiré du bandana est, bien sûr, une allusion à l'esprit country que Beyoncé ne cesse de réinventer au prisme de ces nouveaux tubes, depuis sa prestation au Super Bowl l'année dernière, où elle avait carrément volé la vedette à Usher. Le 21 février de la même année, elle était même devenue la première femme noire à régner tout en haut d'un palmarès de musique country. Le magazine Billboard, bible des classements musicaux, avait annoncé en plein pendant la compétition sportive que Beyoncé dominait la sélection Hot Country Songs grâce à son single Texas Hold'Em. Un an après, le succès est encore plus important. Mais cette robe en dit aussi beaucoup sur Daniel Roseberry, le créateur de Schiaparelli: né aux Texas, dans la ville de Piano, il connaît tout de la culture américaine et de la signification du bandana de l'autre côté de l'Atlantique, devenu l'accessoire indispensable des cow-boys, grands amateurs de… musique country. La boucle serait-elle ainsi bouclée? Oui, d'autant plus que selon la légende, c'est une femme qui aurait créé le premier bandana made in USA. Il s'agissait, à l'époque, d'un drapeau américain traité en foulard noué autour du cou, conçu par en 1775 par Martha Washington, une autre First Lady: il s'agit rien de moins que de l'épouse du président des Etats-Unis





VanityFairFR / 🏆 56. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Beyoncé Grammy Awards Schiaparelli Haute Couture Robe Éblouissante Culture Américaine États-Unis Spirit Country

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Haute couture rodéo : Beyoncé dévoile une nouvelle version du style western aux Grammy awards 2025La chanteuse a été récompensée pour son album de country Cowboy Carter et n'a pas manqué d'arborer un look à thème lors de la cérémonie.

Lire la suite »

Haute couture rodéo : Beyoncé dévoile une version Schiaparelli du style western aux Grammy Awards 2025La chanteuse Beyoncé a été récompensée pour son album de country Cowboy Carter et a porté un look Schiparelli rodéo aux Grammy Awards 2025.

Lire la suite »

Beyoncé enfin couronnée de l'album de l'année aux Grammy AwardsAprès de nombreuses nominations et un succès indéniable, Beyoncé remporte enfin le prestigieux prix du meilleur album de l'année aux Grammy Awards 2025. La cérémonie, marquée par des discours engagés et une ambiance festive, a également célébré d'autres artistes talentueux.

Lire la suite »

Beyoncé couronnée aux Grammy Awards !Beyoncé a reçu le prix du meilleur album de l’année aux Grammy Awards, une première. Kendrick Lamar a également dominé la cérémonie, remportant cinq prix. Retour en images sur cette 67e cérémonie marquée par des looks inattendus et des moments émouvants.

Lire la suite »

Grammy Awards 2025 : Beyoncé enfin sacrée, Kendrick Lamar plebiscité, les Français de Gojira récompensésBeyoncé a reçu le prix du meilleur album de l’année dimanche aux Grammy Awards, une grande première, lors d’une soirée également marquée par la domination du rappeur Kendrick Lamar.

Lire la suite »

Beyoncé domine les Grammy Awards 2023Beyoncé remporte le Grammy de l'Album de l'année avec « Cowboy Carter » et trois autres prix, tandis que Kendrick Lamar s'impose avec cinq récompenses, dont celles de la meilleure chanson et du meilleur enregistrement de l'année. Gojira remporte le prix de la « prestation metal de l'année », et Chappell Roan est élue « révélation de l’année ».

Lire la suite »