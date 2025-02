La Riviera du président Trump: un mirage autoritaire

L'article analyse la proposition du président américain de construire une « Riviera » en Palestine, mettant en lumière les dangers du projet et les précédents historiques de la « Riviera » comme symbole de domination et d'hégémonie.

Réveillonner des souvenirs douloureux. Dans l'esprit du président américain, accro aux terrains de son domaine en Floride, dont le logiciel immobilier guide ses impulsions géopolitiques, il ne s'agit peut-être que de « florider » la zone la plus explosive du globe en méprisant sa population. Cependant, la notion géographique de « Riviera » a souvent accompagné les aspects les plus sombres de l'hégémonie des empires. Chacun a cherché sa propre « Riviera ».

Si les Anglais, passionnés par la Côte d'Azur au XIXe siècle, s'y sont installés pacifiquement, les tsars et leurs familles, à partir d'Alexandre II, ont colonisé autrement les rivages dorés de la Crimée intégrée à l'empire russe. La construction de palais – on pense à Livadia – était la meilleure façon d'affirmer, très loin de Saint-Pétersbourg, sa domination sur un territoire violemment russifié. S'installer là où brille un soleil chaud pour faire briller son propre astre. Les tropismes méridionaux de la nomenklatura soviétique ne firent que perpétuer ces pratiques monarchiques. Ce fantasme culmina avec les nazis, férus de généalogie gothique. Sous la direction de leur archéologue en chef, Alfred Rosenberg, ils ont également rêvé de faire de la Crimée, où des Goths aryens auraient vécu, leur propre Riviera, une réserve radieuse, un paradis brun, un retour aux origines aussi bien pour une race de seigneurs fatiguée de tuer et d'asservir le reste de l'Europe. À condition bien sûr de déporter les populations autochtones. Sous couvert de tourisme épicurien, la notion de Riviera, aux formes plus ou moins brutales – les Chinois ont construit la leur sans nuances, à domicile, tout en débordant chez leurs voisins – porte donc le pire de ce que l'homme a pu imaginer en matière de supériorité imposée. Bien sûr, Trump voit des tours partout, y compris en Russie ou en Ukraine. Bien sûr, il ne raisonne peut-être qu'en magnat convaincu que l'immobilier est la voie la plus courte pour décrocher un prix Nobel de la paix. Mais sa proposition exhale aussi les relents de la pire des hégémonies racistes. Moralité : quand un chef d'État vous parle de Riviera, ne croyez pas qu'il vous parle simplement d'immobilier





