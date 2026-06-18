La Riche maintient les écoles ouvertes malgré la canicule : ventilateurs, espaces de fraîcheur et adaptation des horaires

Le maire Sébastien Clément annonce que toutes les écoles de La Riche resteront ouvertes malgré les températures supérieures à 40 °C. Des ventilateurs sont installés dans chaque classe, des espaces climatisés sont mis à disposition des habitants et les animations du festival Itinéraire Bis sont déplacées en soirée ou en zone ombragée. Les agents municipaux bénéficient d'un arrêt des interventions extérieures après 13 h et le télétravail est encouragé.

La municipalité de La Riche, commune limitrophe de Tours dans l'Indre‑et‑Loire, a confirmé qu'elle ne procédera à aucune fermeture des établissements scolaires malgré le pic de températures qui dépasse les quarante degrés Celsius.

Sébastien Clément, élu à la tête de la ville, a déclaré à plusieurs reprises que les écoles resteraient ouvertes, même en période de canicule, afin de garantir la continuité pédagogique et d'éviter de placer les enfants dans des logements souvent moins bien ventilés. Pour pallier la chaleur, chaque classe a été équipée de ventilateurs et les locaux sont régulièrement arrosés afin d'abaisser la température ambiante.

Le maire a rappelé que la fermeture des écoles ne résoudrait pas le problème, car de nombreuses familles ne disposent pas de solutions de garde alternatives, et que les habitations, souvent mal isolées, offrent des conditions moins favorables que les établissements scolaires, où les dispositifs de rafraîchissement sont déjà en place. En parallèle, la municipalité a mis en place plusieurs mesures d'urgence destinées à soulager les habitants qui subissent les effets de la canicule chez eux.

Des espaces de fraîcheur, comme des salles climatisées et des brumisateurs, ont été aménagés dans différents bâtiments publics, dont le centre communal d'action sociale et le gymnase municipal. Le programme d'animation du festival Itinéraire Bis, prévu les 19 et 20 juin, a été réorganisé : les horaires ont été avancés en soirée et plusieurs activités ont été déplacées vers des zones ombragées, notamment le château du Plessis, afin de garantir la sécurité des participants.

Cette adaptation montre la volonté des autorités locales d'allier vie culturelle et protection sanitaire pendant les épisodes de forte chaleur. Les agents de la ville, quant à eux, bénéficient d'un aménagement de leurs horaires de travail. Les services techniques appliquent le régime d'été, avec une présence sur le terrain de 6 h à 13 h seulement, et aucun salarié n'est sollicité pour des interventions extérieures au‑delà de 13 h.

Le télétravail est encouragé pour les agents dont le domicile offre de meilleures conditions de refroidissement que les locaux municipaux. Par ailleurs, le préfet de l'Indre‑et‑Loire, Thomas Campeaux, a rappelé aux communes leurs obligations en matière de prévention sanitaire, tout en soulignant que la décision de fermer les écoles relève de la compétence du maire. Face à ces exigences, La Riche mise sur la prévention, la communication et l'adaptation des infrastructures pour protéger les citoyens pendant la période de canicule





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