La révolution silencieuse du paiement sans espèces en France

L'utilisation de l'argent liquide est en forte diminution en France, avec une progression rapide des paiements par carte bancaire et smartphone. Cette tendance touche également le reste de l'Europe, avec des pays comme la Finlande et les Pays-Bas à l'avant-garde. Les conséquences de ce changement sont tangibles, notamment avec la réduction du nombre de distributeurs de billets.

C'est une révolution à bas bruit : en dix ans, les Français ont radicalement modifié leur façon de régler leurs courses. On paye désormais sa baguette avec sa carte bancaire ou son smartphone. Les espèces , jadis prépondérantes, sont en train de disparaître d'un nombre croissant de portefeuilles. En 2024, seuls 43 % des achats réalisés en magasin ont été payés en pièces ou billets, contre 50 % en 2022 et 68 % en 2016, révèle la dernière étude de la Banque centrale européenne (BCE) sur le sujet.

« Depuis 2016, le rythme du déclin des espèces est à peu près le même », souligne Raymond de Pastor, chef du service des études fiduciaires à la Banque de France. On constate la même tendance dans la majorité des autres pays du Vieux Continent. Avec deux pays en pointe : le cash représente 27 % des paiements en Finlande et 22 % aux Pays-Bas. Les changements des habitudes de paiement des Français ont des conséquences. Le nombre de distributeurs de billets (DAB) se réduit : - 16 % entre fin 2018 et fin 2023. Et cette tendance s’est sans doute poursuivie l’an dernier. D’autant que certaines banques, ont décidé de mettre en commun leurs automates. BNP Paribas, Société générale et Crédit mutuel Alliance fédérale (et CIC) ont ainsi créé une société commune, Cash Services, amenée à remplacer leur parc d’automates. Fin 2026, Cash Services comptera 10 000 distributeurs, contre 15 000 au départ. Néanmoins, le réseau proposera bientôt d’installer et de gérer des distributeurs dans les communes rurales désertées par les acteurs bancaires ..





Le_Figaro

Paiement Espèces Cartes Banquaires Smartphones Distribution De Billets

