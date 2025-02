La révolte vélo: les Franciliens désertent le métro et le RER

De plus en plus de Franciliens choisissent le vélo comme mode de transport, abandonnant le métro et le RER. Motivés par des raisons de santé, de bien-être et de confort, ils expriment un rejet croissant pour les transports en commun.

Sébastien, un cadre dans une entreprise pharmaceutique située à La Défense, a décidé de troquer son pass Navigo contre un casque et un vélo en 2021. Comme lui, de nombreux Franciliens expriment désormais une aversion, au sens figuré, pour le métro et le RER , pourtant symboles du quotidien parisien et banlieusard depuis plus d'un siècle. Sébastien confie que c'est pendant la pandémie de Covid-19 que le déclic s'est produit.

Habitant Alfortville à l'époque, il prenait quotidiennement le RER D jusqu'à la Gare de Lyon, puis le RER A pour se rendre au travail, et le même trajet le soir. Après des années de « bactéries » et de contact avec des « frotteurs », il a trouvé le métro oppressant et déprimant. Il a commencé par un vieux vélo mécanique, rapidement remplacé par un vélo électrique, permettant de parcourir les 20 kilomètres de son trajet à deux reprises par jour. Jade, elle aussi transférée dans le « team vélo » en 2020, partage le sentiment de Sébastien. Arrivée en région parisienne en 2010, elle a été confrontée à sa phobie de la promiscuité dès les premiers jours. Un incident particulièrement marquant pendant une canicule, où elle a été coincée pendant 45 minutes dans un wagon bondé et étouffant, a renforcé son aversion pour le métro. Après dix ans de « bactéries », de « barres grasses » et de vols, elle a finalement trouvé la paix dans le vélo, ressentant une amélioration de son humeur et de sa santé. Jean-Loup, quant à lui, a décidé de marcher pour se rendre au travail après avoir expérimenté le transport pédestre pendant la grève des transports en décembre 2019. Il a poursuivi cette pratique, refusant désormais le métro pour les trajets inférieurs à une heure





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Métro RER Vélo Transports En Commun Paris Banlieue Santé Bien-Être

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Métro, bus, RER… En 2025, voilà ce que souhaitent les usagers des transports franciliensLe PDG de la RATP, Jean Castex, présentera ses vœux ce mardi 21 janvier, suivi mercredi par la présidente d’Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse. Et les usagers, qu’attendent-ils, eux, de cette année qui commence ? Nous sommes allés leur demander.

Lire la suite »

Transports franciliens: pourquoi les nouveaux métros auront moins de places assisesIDF Mobilités poursuit la modernisation de ses rames de métro. Après l'installation des MP14, les MF19 vont progressivement être mis en place jusqu'en 2033. Attendus avec impatience par les usagers, ces derniers proposeront moins de places assises.

Lire la suite »

« A l’hippodrome, on vit des émotions sportives, gustatives » : qui sont les nouveaux turfistes franciliens ?Près de 800 000 parieurs hippiques ont tenté leur chance en 2024 dans les points de vente PMU en Île-de-France, 650 000 ont fréquenté les hippodromes de la région, qui tentent de séduire les jeunes grâce à des événements festifs, comme à celui de Vincennes (Paris XIIe).

Lire la suite »

Révolution tarifaire dans les transports en commun franciliens : simplification ou chaos ?Le 1er janvier 2023, la région Ile-de-France a inauguré un nouveau système tarifaire dans ses transports en commun, visant à simplifier et à rationaliser les prix. Cependant, le passage à ce nouveau système a été marqué par des bugs et des problèmes techniques, perturbant fortement les usagers.

Lire la suite »

Défaite Amère du SAR face aux FranciliensLe Stade Rochelais perd un match qu'il avait en main face aux Franciliens, concédant la victoire sur des erreurs de jugement et des fautes directes.

Lire la suite »

La fraude sur les transports franciliens s'abat sur les bus et les tramwaysLes fraudes sur les transports franciliens représentent un manque à gagner colossal de 700 millions d'euros chaque année. Si le taux global est de 8%, il atteint des sommets dans les bus (15,2%) et les tramways (16%). Face à ce constat alarmant, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France Mobilités, lance un plan de lutte ambitieux pour récupérer 300 millions d'euros.

Lire la suite »