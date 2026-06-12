La réutilisation des eaux usées traitées : un pas en avant en Occitanie, mais encore des défis à relever

Le changement climatique met de nouveau en avant la réutilisation des eaux usées traitées (Reut). En Occitanie, les expériences sont nombreuses et les collectivités regardent du côté de leurs voisins espagnols, plus avancés sur la question. Une expérience a été menée avec les joueurs de golf évoluant sur le green de La Grande-Motte, dans l'Hérault, savent-ils que leur chère pelouse est arrosée par des eaux usées traitées ? C'est l'une des premières mises en œuvre, en France, d'une technique : la réutilisation des eaux usées traitées (Reut). Et pour cause : alors que la crise de la ressource en eau s'aggrave, gaspiller de l'eau potable sur les parcours du Golf international de la Grande Motte devenait insoutenable. Pour autant, cette réutilisation ne va pas de soi et la France est à la traîne. La réutilisation des eaux usées traitées demeure très marginale, représentant moins de 1% du volume total des eaux traitées, selon une estimation du Cerema dans son document 'Réutilisation des Eaux Usées Traitées – Le panorama français' publié en 2020.

Le changement climatique met de nouveau en avant cette technique : la réutilisation des eaux usées traitées (Reut). En Occitanie , les expériences sont nombreuses et les collectivités regardent du côté de leurs voisins espagnols, plus avancés sur la question.

Une expérience a été menée avec les joueurs de golf évoluant sur le green de La Grande-Motte, dans l'Hérault, savent-ils que leur chère pelouse est arrosée par des eaux usées traitées ? C'est l'une des premières mises en œuvre, en France, d'une technique : la réutilisation des eaux usées traitées (Reut).

Et pour cause : alors que la crise de la ressource en eau s'aggrave, gaspiller de l'eau potable sur les parcours du Golf international de la Grande Motte devenait insoutenable. Pour autant, cette réutilisation ne va pas de soi et la France est à la traîne.

La réutilisation des eaux usées traitées demeure très marginale, représentant moins de 1% du volume total des eaux traitées, selon une estimation du Cerema dans son document 'Réutilisation des Eaux Usées Traitées – Le panorama français' publié en 2020. L'Espagne et la Catalogne, en particulier, ont investi face à une sécheresse endémique grâce au savoir-faire du numéro un mondial de la gestion de l'eau, le groupe privé Veolia.

Pour revenir sur le green du golf de La Grande-Motte, l'observatoire national des services de l'eau et assainissement juge que cet exemple illustre bien les défis que soulève la réutilisation des eaux usées, tant sur le plan technique qu'économique. De gros investissements sont donc nécessaires. À Montpellier, la régie publique de la Métropole expérimente un camion itinérant dans cinq communes, équipé d'un système de traitement des eaux usées. Un projet financé par des fonds européens.

Les contraintes, à la fois techniques et économiques, expliquent en partie pourquoi la réutilisation des eaux usées traitées reste encore peu développée en France. Plusieurs équipes de scientifiques du CNRS travaillent sur des technologies innovantes pour s'assurer que cette eau soit propre et sans danger. En Vendée, un projet teste la réutilisation des eaux usées pour produire de l'eau potable. Dans le Gard, un autre programme explore la recharge des nappes phréatiques.

L'acceptabilité sociétale de la réutilisation des eaux usées est en effet cruciale pour son succès. La Commission européenne estime que l'eau traitée pourrait être réutilisée 6 fois plus qu'elle ne l'est actuellement. Le premier règlement a été publié en 2020, et les spécifications techniques en 2024, pour harmoniser les règles et encourager la Reut en Europe.

En attendant, des essais sont mis en œuvre : À Toulouse, le projet Val REU a été lancé en 2023 avec pour ambition de retraiter des eaux usées pour les recycler vers de nouvelles utilisations, comme le nettoyage des voiries, l'alimentation de sanitaires ou l'arrosage des terrains de sports. Un nouveau type de membrane filtrante et durable, Neophil, est mis en service lors de cette opération.

Une expérience est également menée avec le Stade Toulousain, pour l'arrosage de ses terrains de rugby. La commune d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, utilise le procédé Reut pour l'agriculture de cette commune située dans un département frappé par une sécheresse depuis plusieurs années. Le coût élevé, l'acceptation sociale, l'entretien, les contrôles sanitaires accrus sont des freins objectifs. Cette technique doit faire partie du panel de solutions pour protéger la ressource en eau mais sans accroître sa consommation.

C'est l'alerte de Nassim Ait Mouheb, directeur de recherche à l'Inrae, au sein du laboratoire G-Eau à Montpellier





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