La Renaissance de l'Horloge Royale de Fontvieille

Trois passionnés restaurèrent le mécanisme d'une horloge royale du XVIIIe siècle oubliée au cœur du clocher de l'église Saint-Pierre-ès-Liens à Fontvieille.

Lundi 10 février restera gravé dans les mémoires du village de Fontvieille et de l'église Saint-Pierre-ès-Liens. Cette date marque l'aboutissement d'un projet ambitieux : la remise en fonction du mécanisme du vieux cadran de bois mono-aiguille. Trois passionnés, trois hommes aussi brillants que dévoués, Denis Vialette, Dominique Dion et Christian Wathelet, ont donné de leur temps et de leurs compétences pour restaurer cette œuvre précieuse.

L'histoire débute il y a une dizaine d'années lorsque Denis Vialette, professeur de technologie à la retraite, découvre par hasard le vieux cadran mono-aiguille du XVIIIe siècle. Intrigué, il soupçonne l'existence d'une horloge ancienne. Trois ans plus tard, accompagné de Dominique Dion, campaniste à la retraite d'Entraigues-sur-la-Sorgue, et Christian Wathelet, campanophile aubagnais, ils se rendent au clocher de Fontvieille. Là, ils découvrent un vieux mécanisme caché derrière le cadran de bois, une horloge royale datant d'environ 1700, contemporaine du clocher lui-même construit en 1695. Ce projet, né au lycée de Briançon, a pris le nom de HdA (Horloges d'Altitude). Fontvieille, est devenu le lieu emblématique de leur engagement. La restauration de cette horloge royale témoigne de leur passion pour le patrimoine et leur volonté de préserver le passé pour les générations futures. Lundi 10 février, le mécanisme est remis en marche, un moment symbolique qui marque la renaissance de cette horloge oubliée et le début d'une nouvelle histoire





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

FONTVIEILLE HORLOGES PATRIMOINE RESTAURATION HISTORIE

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Horloge de l'Apocalypse Rapprochée de la CatastropheLe Bulletin of the Atomic Scientists, un groupe de scientifiques, a ramené l'horloge de l'apocalypse à 89 secondes du gong fatidique, signalant l'imminence d'un cataclysme planétaire. Cette mise à jour intervient suite aux menaces du changement climatique, de l'arme nucléaire et de la désinformation.

Lire la suite »

L'Horloge de l'Apocalypse Rapprochée de la CatastropheLe Bulletin of the Atomic Scientists a rapproché l'horloge de l'apocalypse à 89 secondes du gong fatidique, soulignant les menaces existentielles du changement climatique, de la menace nucléaire et de la désinformation. L'ancien président colombien Juan Manuel Santos, à la tête de The Elders, a appelé à l'unité et au leadership audacieux pour faire reculer les aiguilles de l'horloge.

Lire la suite »

L'Horloge de l'Apocalypse S'Approche de MinuitLe Bulletin of the Atomic Scientists a avancé l'horloge de l'apocalypse d'une seconde, la plaçant à minuit moins 89 secondes. Cette décision reflète les menaces existentielles croissantes auxquelles l'humanité est confrontée, notamment les tensions nucléaires, les changements climatiques et la désinformation.

Lire la suite »

C’est quoi cette « horloge de l’apocalypse » qui a été avancée mardi ?Depuis 1947, elle indique le temps restant avant « l’apocalypse ». L’horloge a été rapprochée mardi de une seconde du gong fatidique…

Lire la suite »

L’Horloge de la fin du monde avance pour la première fois depuis deux ansAprès avoir stagné à 90 secondes de minuit en 2023 et 2024, cette représentation symbolique de l'état du monde voit désormais son aiguille avancer d'une seconde supplémentaire.

Lire la suite »

L'Horloge de l'Apocalypse Rapprochée de la CatastropheLe Bulletin of the Atomic Scientists a ramené l'horloge de l'apocalypse à seulement 89 secondes avant la minuit, signalant une augmentation des menaces existentielles pour la planète.

Lire la suite »