La relaxe d'un animateur de périscolaire accusé d'agressions sexuelles sur mineurs a provoqué la colère des parents des enfants concernés. L'avocate de cinq des familles des enfants, Julie Chalumeau, a réagi à la relaxe en disant que 'cette décision suscite une très grande incompréhension'.

La relaxe d'un animateur de périscolaire accusé d' agressions sexuelles sur mineurs a provoqué la colère des parents des enfants concernés. L'avocate de cinq des familles des enfants, Julie Chalumeau, a réagi à la relaxe en disant que 'cette décision suscite une très grande incompréhension'.

La relaxe prononcée mardi au bénéfice d'un animateur de périscolaire, le premier jugé à Paris depuis la multiplication d'accusations pour agressions sexuelles, a été considérée comme 'inapproprié' par le tribunal correctionnel. Cependant, le tribunal a jugé que les agissements de l'animateur n'étaient pas 'constitutifs d'une infraction pénale'. Les magistrats ont considéré que l'agent municipal aurait néanmoins 'dû faire l'objet de rappels à l'ordre' et d'une 'formation'.

L'agent avait été suspendu en octobre 2024 de l'école où il travaillait, dans le 11e arrondissement, et placé sous contrôle judiciaire. La relaxe a provoqué la colère des parents des enfants concernés, certains de leurs avocats réclamant un appel du procureur. Le parquet de Paris n'a pas répondu à l'interrogation de l'AFP sur ses intentions. La porte-parole du collectif MeetooEcole, Barka Zerouali, a comparé cette relaxe à 'une gifle pour les familles concernées'.

'La justice a relaxé un homme mais elle n'a pas effacé l'incapacité des institutions à protéger les enfants avant qu'un dossier arrive devant un tribunal', a-t-elle ajouté. Le tribunal correctionnel de Paris doit se prononcer le 7 juillet dans une autre affaire d'accusations d'agressions sexuelles de la part d'un animateur de périscolaire





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