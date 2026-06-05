La reine Sonja sortie de l'hôpital, la princesse Mette-Marit hospitalisée : double inquiétude à la cour de Norvège

La reine Sonja de Norvée a repris ses activités après une hospitalisation pour insuffisance cardiaque, pendant que la princesse héritière Mette-Marit est à son tour hospitalisée pour une fibrose pulmonaire, entraînant l'annulation de ses noces d'or.

La reine Sonja de Norvège a quitté l'hôpital et repris ses engagements officiels. Ce jeudi 4 juin, elle a inauguré l'exposition estivale du musée d'art de Trondheim , consacrée à l'artiste Inger Sitter.

Cette apparition publique marque une stabilisation de son état de santé, bien que celui-ci reste fragile. La reine avait été hospitalisée en urgence le 18 mai pour une fibrillation auriculaire puis une insuffisance cardiaque. Elle avait déjà repris quelques activités plus tôt dans la semaine en participant à une réunion de sa fondation Queen Sonja Print Award.

Pendant ce temps, une autre membre de la famille royale, la princesse héritière Mette-Marit, épouse du prince Haakon, voit son état de santé se dégrader. Atteinte depuis près de dix ans d'une fibrose pulmonaire rare, elle a dû être hospitalisée à son tour. En conséquence, les noces d'or du couple héritier, prévues le 25 août prochain, ont été officiellement annulées. La Maison royale a confirmé ces informations par communiqué, soulignant la gravité de la maladie de la princesse Mette-Marit.

Cette double inquiétude pèse sur la monarchie norvégienne, alors que le roi Harald V, époux de la reine Sonja, reste lui-même une source d'attention quant à sa propre santé. La presse people et les médias spécialisés suivent de près ces développements, rappelant la vulnérabilité des têtes couronnées face à la maladie





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