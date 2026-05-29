La reine Sonja de Norvège hospitalisée pour des problèmes cardiaques, le roi Harald V rassure

La reine Sonja de Norvège a été hospitalisée en urgence à Oslo pour des problèmes cardiaques, après avoir annulé ses engagements en raison d'une fibrillation cardiaque. Le roi Harald V a annoncé sa sortie de l'hôpital, mais cette alerte souligne l'état de santé fragile de la souveraine de 88 ans, qui doit porter un stimulateur cardiaque.

La reine Sonja de Norvège , épouse du roi Harald V, a été hospitalisée en urgence pour des problèmes cardiaques , suscitant une vive inquiétude dans le royaume.

Les premières alertes remontent au 18 mai, lors d'une réception officielle du Premier ministre indien Narendra Modi au palais royal d'Oslo, où la reine a dû annuler sa participation en raison d'une fibrillation cardiaque. Après des examens à l'hôpital national, le palais avait annoncé le 24 mai que la souveraine poursuivrait sa convalescence à domicile, mais son état s'est ensuite aggravé, nécessitant une nouvelle hospitalisation.

Le jeudi 28 mai, le roi Harald V a donné des nouvelles rassurantes, confirmant que son épouse était sortie de l'hôpital. Âgée de 88 ans, la reine Sonja est suivie depuis plusieurs mois pour des problèmes cardiaques ; les médecins ont recommandé l'implantation d'un stimulateur cardiaque, une intervention que le roi Harald V, également porteur d'un tel dispositif, a déjà subie. Malgré ces inquiétudes, le couple royal continue d'assurer ses engagements publics en adaptant son rythme aux avis médicaux.

Cette nouvelle alerte rappelle la fragilité de la souveraine et la nécessité d'une gestion prudente de ses apparitions. Le roi Harald V, monté sur le trône en 1991 après le décès de son père Olav V, a lui-même connu plusieurs problèmes de santé, notamment un cancer de la vessie en 2003 et une sténose aortique en 2005, rendant son fils, le prince héritier Haakon, régent à plusieurs reprises.

En février 2024, le roi avait été hospitalisé en Malaisie pour des problèmes cardiaques, illustrant la vulnérabilité partagée du couple royal. La famille royale, exilée pendant la Seconde Guerre mondiale, reste un symbole d'unité pour la Norvège, et chaque problème de santé de ses membres est suivi avec attention par le public. Les communications du palais se veulent toujours prudentes, cherchant à équilibrer transparence et protection de la vie privée.

Si la reine Sonja a pu regagner son domicile après cette dernière hospitalisation, son âge et ses antécédents cardiaques imposent une vigilance constante. Le roi, quant à lui, poursuit ses activités malgré ses propres traitements, soutenant son épouse dans cette épreuve.

Cette séquence rappelle également les défis de la monarchie norvégienne face à la longévité de ses souverains, et la nécessité d'une préparation de l'avenir par la génération montante, incarnée par le prince Haakon et son épouse, la princesse Mette-Marit, dont la propre santé a parfois été source d'inquiétude. L'opinion publique reste très attachée à la famille royale, et chaque nouvelle concernant son état de santé est relayée avec empathie par les médias nationaux.

Le palais continue de gérer ces situations avec tact, informant le public sans alarmer inutilement, tout en respectant les impératifs médicaux. La reine Sonja, ancienne roturière avant son mariage avec Harald V en 1968, est particulièrement populaire pour son engagement humanitaire et culturel, et son absence des devoirs officiels, même temporaire, est toujours remarquée. Cette hospitalisation, bien que de courte durée selon le roi, souligne l'importance d'un suivi médical rapproché pour les personnes âgées, même lorsqu'elles bénéficient des meilleurs soins.

La Norvège, qui n'a connu que trois rois depuis l'indépendance en 1905, voit en Harald V et Sonja des figures de stabilité, et leur santé collective devient un sujet de préoccupation nationale. Les projets futurs de la monarchie, notamment les cérémonies du couronnement ou les visites d'État, pourraient être affectés par ces contraintes de santé, obligeant le prince Haakon à prendre des responsabilités additionnelles.

Le souci de continuité guide les décisions du palais, et chaque communication est pesée pour éviter toute spéculation. Ainsi, l'annonce du roi le 28 mai a permis de calmer les esprits, mais l'attention reste de mise pour les semaines à venir. La reine devra observer une période de repos strict, et son agenda sera réévalué en fonction des conseils des cardiologues. La famille royale, unie face à ces épreuves, montre une résilience que les Norvégiens saluent.

En définitive, cette histoire rappelle que, malgré les privilèges et les soins, la vieillesse et la maladie n'épargnent personne, pas même les têtes couronnées. Le peuple norvégien, tout en respectant la vie privée de ses souverains, suit avec sollicitude l'évolution de leur condition, et le palais royal maintiendra une information régulière, sans diffusion d'alertes excessives.

La monarchie constitutionnelle norvégienne, moderne et appréciée, traverse ainsi une nouvelle phase de son histoire, où la santé de ses membres-clés devient un enjeu médiatique et symbolique





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