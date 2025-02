La Règle des Cinq Secondes : Comment Changer sa Vie en 5 Comptes

Découvrez comment la règle des cinq secondes, popularisée par Mel Robbins, peut améliorer votre hygiène de vie et vous aider à vaincre la procrastination. Le journaliste Ravi Meah partage son expérience personnelle et les résultats surprenants qu'il a obtenus.

En termes d' hygiène de vie et de bien-être, de nombreuses règles du temps ont été mises au point, qu'il s'agisse de celle des 20 minutes pour réduire sa consommation d'alcool ou des 15 minutes pour lutter contre la procrastination. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la règle des cinq secondes , mise au point par la conférencière et experte en développement personnel Mel Robbins .

Le concept : comptez à rebours en partant de 5 jusqu'à 0, puis lancez-vous dans la tâche que vous vous étiez fixée. Dans les colonnes du média britannique Surrey, le journaliste Ravi Meah raconte avoir appliqué cette méthode pour améliorer ses habitudes de sommeil. « J'ai commencé le défi le jeudi 23 janvier au soir. J'ai réglé mon réveil à 7 heures le lendemain matin, témoigne-t-il. Le premier jour s'est avéré intéressant. Dès que mon réveil a sonné, j'ai compté jusqu'à 5, 4, 3, 2, 1, puis j'ai sauté hors du lit. J'ai fait défiler les informations sur mon téléphone pendant une minute, puis j'ai continué ma journée. C'était plutôt bien. Ces quelques minutes supplémentaires que j'aurais normalement perdues au lit auraient été mieux utilisées à d'autres fins. » Mais le deuxième jour, un samedi, les choses se sont « compliquées ». « Au lieu que mon réveil me réveille ce jour-là, c’est mon chat Timmy qui ronronnait et miaulait constamment pour que je lui donne son petit-déjeuner. L'envie de me recoucher sous les couvertures m'a lentement envahi avant que je ne compte à rebours 5, 4, 3, 2, 1 – puis je me suis levé, j'ai donné à manger à Timmy et, étonnamment, j'ai commencé ma routine matinale. Et c'était à 7 heures du matin, un samedi matin. » Le journaliste raconte donc avoir profité de ce temps devant lui pour une promenade matinale des plus vivifiantes. Ravi continue à appliquer cette règle avec la même rigueur durant la semaine suivante, accomplissant ses tâches « à temps au lieu de traîner ». Il cesse de louper son train du matin comme il l’avait l’habitude et arrive à « accumuler plus de travail » dans sa journée. « Tout se passait bien. Ou du moins c'est ce que je pensais », déclare-t-il. Car, le 30 janvier, il commence à souffrir d’un gros coup de fatigue. Il prend sur lui et continue à dérouler le fil de sa journée tel qu’il l’avait prévu. Le lendemain, il se force à sauter du lit le compte à rebours écoulé. Toujours un peu « groggy », il décide de réduire sa consommation de sucre pour retrouver de l’énergie. « Cela m’a énormément aidé. » C’est alors qu’il remarque qu’il a désormais pris l’habitude de compter à rebours presque tous les aspects de sa vie. « Depuis la réalisation d'innombrables histoires au travail jusqu'aux tâches ménagères à la maison. » « C'était un bon moyen de lutter contre la procrastination », se félicite-t-il. 'Ca a changé ma vie' « Les derniers jours de mon expérience se sont avérés plus faciles que la semaine précédente. J'ai remarqué que j'arrêtais de faire défiler les messages sur mon téléphone dès mon réveil et que je me plongeais directement dans ma routine matinale. J'ai pu mieux me concentrer sur mon travail et ma gestion du temps s'est améliorée », se réjouit-il. Et de conclure, sûr de lui : « C'est une évidence : la règle des cinq secondes fonctionne. Mais pas à elle seule. Elle vous aide à sortir du lit plus vite et mieux, et vous permet de vous sentir plus alerte. Grâce au fait que je ne perds plus de temps à faire défiler les pages de mon téléphone chaque matin, j'ai fini par avoir plus de temps libre pour être plus productif. Et j'ai pris de meilleures décisions au travail et dans ma vie personnelle. » Mais ce qui l’a également aidé, c’est de réduire sa consommation de sucre, de se coucher plus tôt et de réduire son temps d’exercice physique tout en augmentant l’intensité des séances. « En gros, j'ai écouté mon corps. Et c'est ce que je vous recommande également. La règle des cinq secondes n'a pas seulement changé mon sommeil. Elle a changé ma vie. C'est génial. Il est temps d'en faire une habitude régulière. » Une autre règle similaire qui a fait ses preuves est celle des 15 minutes. « J’utilise la stratégie des 15 minutes lorsque je dois m’attaquer à une tâche redoutée, comme payer des factures, remplir des formulaires ou faire une course ennuyeuse. Réglez une minuterie sur votre téléphone pour 15 minutes et engagez-vous à vous concentrer pleinement sur la tâche », expliquait récemment la gourou du bien-être Shira Gill au magazine américain Parade. « Savoir que ce sera bientôt terminé aide à surmonter la procrastination et la paralysie. C’est un moyen simple mais efficace de sortir de l’accablement et de passer à l’action, et ces tâches redoutées ne prennent jamais autant de temps qu’on le pense. » Alors, que vous préfériez cette règle ou celle du compte à rebours, vous n’avez désormais plus d’excuse pour procrastiner





